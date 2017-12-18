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New York borsası rekorlarla açıldı

New York borsası, vergi paketinin Kongre’den kısa süre içinde geçeceğine yönelik iyimserlikle beraber haftaya rekorlarla başladı.

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Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 120,16 puan (yüzde 0,49) artışla 24.771,90 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 11,36 puan (yüzde 0,43) kazançla 2.687,17 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 43,82 puan (yüzde 0,63) primle 6.980,40 puana yükseldi. Bu sonuçlarla her üç endeks de tarihlerinin en yüksek seviyelerinden açılmış oldu. 

Analistler, Cumhuriyetçilerin geçen Cuma açıkladıkları ortak vergi tasarısının yıl bitmeden yasalaşacağına yönelik beklentilerin hisse senetlerine yönelik risk iştahını artırdığına işaret ediyor.

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