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New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, sağlık sigortası şirketlerinin hisselerindeki azalışla günü sert düşüşle tamamladı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 362,59 puan (yüzde 1,37) düşüşle 26.076,89 puana gerilerken, 17 Mayıs'tan bu yana en kötü günlük performansını sergiledi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 31,10 puan (yüzde 1,09) azalışla 2.822,43 puana düştü ve 17 Ağustos'tan beri en büyük günlük kaybını yaşadı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 64,02 puan (yüzde 0,86) değer kaybıyla 7.402,48 puandan günü tamamlarken, 4 Aralık'tan bu yana en zayıf performansını ortaya koydu.

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