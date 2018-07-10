New York borsası yükselişle kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 143,07 puan (yüzde 0,58) artışla 24.919,66 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,67 puan (yüzde 0,35) yükselişle 2.793,84 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 3,00 puan (yüzde 0,04) değer kazanarak 7.759,20 puana yükseldi.
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