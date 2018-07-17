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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle günü kazançlarla tamamladı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 55,53 puan (yüzde 0,22) artışla 25.119,89 puana ulaşırken endeks 4 işlem günü üst üste kazanç gösterdi.Standard & Poor's 500 Endeksi 11,12 puan (yüzde 0,4) yükselişle 2.809,55 puana yükseldi.Nasdaq Teknoloji Endeksi de 49,40 puan (yüzde 0,63) değer kazanarak 7.855,12 puanla rekor seviyeye ulaştı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 1, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 1,4 artış gösterdi.

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri de yüzde 1,2 prim yaptı.

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