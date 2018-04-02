New York’ta ‘EN’ler sahnede

Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası New York Otomobil Fuarı kapıları 118’inci kez kapılarını açtı. Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıktığı fuarda, bu sene elektrikli otomobillerin ve SUV araçların sayısında artış görülmesi dikkati çekti. 30 Mart-8 Nisan tarihlerinde açık olacak olan fuarda dünyaca ünlü yaklaşık 30 otomotiv firması 60’tan fazla yeni modelinin görücüye çıkardı. Fuarda gelenekselleşen ‘World Car Award’ ödülleri verildi.

82 GAZETECİ SEÇTİ

24 ülkeden 82 otomotiv gazetecisinin oyları ile belirlenen 2018 Dünya Yılın Otomobili yarışmasında bu yıl ‘World Car of the Year’ 2018 Yılın Otomobili Ödülü Volvo XC60’a verildi. Volvo XC60 Dünya Yılın Otomobili seçilirken, Yılın Lüks Otomobili Audi A8, Yılın Performans Otomobili BMW M5, Yılın Otomobil Tasarımı Range Rover Velar, Yılın Çevreci Otomobili Nissan LEAF ve Yılın Şehirli Otomobili Volkswagen Polo seçildi.

YILIN OTOMOBİLİ XC60

Volvo Cars Başkan ve CEO’su Hakan Samuelsson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Birçok zorlu yarışmada mücadele ediyoruz, ancak XC60’ın aldığı bu ödül Volvo’nun tasarım, bağlantı ve güvenlik alanlarında tüm dünyada tüketiciyi cezbedecek doğru kombinasyonu yakaladığını gösteriyor” dedi. Euro NCAP 2017 testlerinde tüm alanlarda en iyi performans gösteren yeni XC60’da Volvo’nun City Safety Otonom Acil Frenleme sistemi yer alıyor. Bu sistem, potansiyel çarpışmadan kaçınırken otomatik frenlemenin tek başına yeterli olmadığı durumlarda direksiyon desteği sağlıyor.

YILIN EN LÜKSÜ A8

AUDI AG Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mertens, konuyla ilgili “Yeni Audi A8, tüm otomobil endüstrisi için inovasyonu ileriye taşıyor. Yenilikçi dokunmatik kontrol sistemi, istikrarlı ve geniş çaplı elektrifikasyon ve şartlı otomatik sürüşe uygun teknik nitelikleri ile otomotiv mühendisliğinde yeni standartlar belirliyor” dedi. Audi A8, yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak. A8’in özellikleri arasında Audi laser light özellikli HD Matrix LED farlar, dinamik dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve ayak masajı yer alıyor.

YILIN EN EN İYİ PERFORMANSI M5

2018 yılının en iyi performans otomobili BMW M5 seçildi. 4.4 litrelik 8 silindirli motora sahip olan M5, 600 beygir güç ve 700 nM torka sahip. Bir önceki BMW M5’te 575 beygir güç, 750 tork bulunuyordu. Yeni M5, sıfırdan 100km’e hıza 3.4 saniyede ulaşıyor. Yeni M5, maksimum hız değeri 250 km/h ancak bu sınır 305 km/h şeklinde arttırılabiliyor.