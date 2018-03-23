Niğde’de üretilen yerli patates tohumları 15 ülkeye satılacak

Enstitü tarafından üretilen 8 yerli patates tohumundan Nahit adlı yerli çeşidin üretiminin bir özel firmaya ihale edildiğini ve özel firmanın da 15 ülkeye ihracat yapacağını ifade eden Bakan Fakıbaba, "Hep derler ya tohum ithalat şu ithalat bu ithalat diye ama arkadaşlar çalışmışlar ve patateste 8 çeşit patates tohumu üretmişler ve bunun 5’i şuan hazır. Birini zaten özel sektöre vermişler 4’ünü de özel sektöre vermek üzereler. Özel sektöre 480 ton verilmiş ve bu alan arkadaşımızda bin 200 dönümlük bir alanda ekimini yapacak, tahmini 15 ülkeye de ihraç edeceğini söylüyor. Düşünün daha sadece bir özel sektör, yarın buradan neler elde edeceğiz. Bizim ortalama olarak yılda patates tohumuna, ithalatına vermiş olduğumuz para ortalama 22 milyon dolar ve şimdi o 22 milyon doların yüzde 80’ini biz halletmişiz artık bundan sonra biz ihracata geçeceğiz. Bu sadece patateste değil. Türk insanı çok fazla Tarım Bakanlığının neler yaptığını bilmiyor. Enstitülerde hangi tohumlar üzerinde çalıştığını. Yerli ürettiğimiz çok ciddi tohumlar var ve her gittiğimiz ilde artık bundan sonra Türk halkının moralinin düzelmesi lazım. Gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten çok zevkli bir uğraş. İnsanlarımız bu uğraşı seviyorlar, insanımız çalışkan ve üretiyorlar. Üreten bütün arkadaşları yürekten kutluyorum. İnşallah biz 22 milyon dolar ithalat parası vereceğimize bundan sonra dışarıdan gelen paraya bakacağız ve bunu ortalama 50 milyon dolar olarak tahmin ediyoruz. Gittikçe bunlar gelişecek. Özellikle Türk Halkına şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten zaman zaman zorluklarımız olsa da biz gıda, tarım ve hayvancılıkta biz bu bölgenin değil, Avrupa’nın değil dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız ve daha hızlı bir şekilde inşallah gireceğiz" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba’ya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan ve kurum müdürleri eşlik etti. Bakan daha sonra Niğde Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.