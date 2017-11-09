Nihat Zeybekci, tarım ve hayvancılık ürünlerindeki vergilerine ilişkin açıklama yaptı

Zeybekci, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Özgürlük ve ekonomi arasında yüzde 100 ilişki bulunduğunu dile getiren Zeybekci, TBMM çatısı altında kimsenin bunun aksini iddia edeceğini düşünmediğini söyledi.

Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sadık kalmak, Türk bayrağından başka bayrakların peşine düşmemek, ülkenin birlik ve beraberliğiyle ilgili terörist eylemlere girişmemek kaydıyla insanlar hakkında düşüncelerin paylaşılmasının özgürlük sınırları içinde olduğunu dile getiren Zeybekci, "Bugün çoğunlukla Suriye ve Irak dünyadaki birçok gücün güç gösterisi yeri haline geldi. Orada kalkıp da başka bağımsızlıklar ya da başka şeyler söylemek, başka bir ülke kurulmuş da o ülke Türkiye'ye komşu olmuş gibi söylemek yanlış." diye konuştu.

Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin arkasında olduklarını ve belirlenen hedeflerin de üzerinde rakamlara ulaşacaklarını vurgulayan Zeybekci, esprili bir ifadeyle, "Bu sene 153 milyar dolar ihracatı, 155,6 milyar dolara revize ettik. Maalesef tutmayacak 157,6 milyar doları da aşacağız. OVP'deki büyüme hedefleri de maalesef yine tutmayacak, yukarıya doğru revize ettik." açıklamasında bulundu.

Bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinde gümrük vergilerinin düşürülmesi

Bazı tarım ve et ürünleri ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Zeybekci, yaptıkları düzenlemeden önce ülkede kesimlik büyükbaş hayvan üretiminin yüzde 135, besilik büyükbaş hayvan üretiminin yüzde 10, karkas sığır etinin yüzde 100, buğday, arpa ve mısırın yüzde 130 düzeyinde gümrük vergileriyle korunduğunu kaydetti.

Et ithalatında da büyükbaşta gümrük vergisini yüzde 135'ten yüzde 26'ya, karkas sığır etinde de yüzde 100'den yüzde 40'a düşürdüklerini hatırlatan Zeybekci, bu tarz uygulamaları gerek tüketiciyi korumak gerekse spekülasyonun önünde durmak adına sürdüreceklerinin altını çizdi.

Zeybekci, Türkiye'de sığır eti tüketiminin arttığını ancak koyun ve keçi eti gibi küçükbaş hayvan eti tüketimi alışkanlığından da uzaklaşıldığını, bunun da beraberinde sığır etinde ithalatı getirdiğini söyledi.