TÜİK enlasyon zam oranı 2018 TEFE TÜFE Mayıs ayı kira artışı Nisan ayı enflasyon rakamı ne kadar?

TÜİK bugün Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK son dakika Nisan ayı enflasyon rakamı ne kadar? 2018 TEFE TÜFE Mayıs ayı kira artış oranı nedir? TEFE TÜFE ne anlama geliyor nasıl hesaplanır? Tefe Tüfe zam oranları son enflasyon raporuna göre kira artışları ne kadar olacak? TÜFE’de 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Bilindiği üzere enlasyonun açıklanması ile birlikte kiracılar ve ev sahipleri için en çok merak edilen konuların başında kira zammı geliyor. Ülkemizde kira artışı ile ilgili olarak artışı belirlemek üzere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bir takım verilerin kullanılması gerekiyor. Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile önceleri farklı şekillerde belirlenen kira artışı için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oranlar arasından ÜFE oranının kullanılması gerekiyor. ÜFE, üretici fiyat endeksini ifade ediyor. Yurt içi üreticisi fiyat endeksi olarak da adlandırılan bu oranın, 12 aylık ortalamasının alınması gerekiyor. Örneğin, Mart 2018 dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oran yüzde 15,50 iken Mart ayında kira sözleşmesi bitecek olan kişiler için yapılacak yeni sözleşmede kira artış oranı olarak en fazla yüzde 15,50 oranında artış yapılabiliyor. Bu artış oranındaki tavan oran yasal bir zorunluluk olurken, bu oranlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli aralıklar ile açıklanıyor. Nisan 2018 döneminde kiralar konusunda yapılacak zam oranı için Nisan ayının başında yapılacak açıklama doğrultusunda, kiralama işlemleri yapan kişiler kira zammı uygulamasını bu şekilde uygulayabiliyorlar. İşte TÜİK son dakika Nisan ayı enflasyon rakamı ve Tefe tüfe kira artış oranları...



Aylık en yüksek artış yüzde 10,40 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.









Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,04 ile haberleşme oldu.



Yıllık en fazla artış yüzde 16,75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,03 ve lokanta ve oteller yüzde 11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,36 artış gösterdi.

ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENİYORDU



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,47 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın TÜİK tarafından yarın açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,47 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,03 ve en yüksek yüzde 1,72 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 10,02 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 9,30, en yüksek yüzde 11 oldu.



Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,47) göre, bir önceki ay yüzde 10,23 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,41'e yükseleceği öngörülüyor. Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.



MEHMET ŞİMŞEK: KISA VADEDE TEK HANE ZOR GÖRÜNÜYOR



Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla mücadelede kararlı bir tutumun sergilenmiş olmasını önemsiyorum. Yıl sonuna oranla enflasyonla 1,7 puanlık düşüş var, daha fazla düşüş bekliyorduk, lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyon eninde sonunda tekrar aşağı yönlü trende girer, tek hane kur nedeniyle ilk çeyrek için kısa vadede zor görünüyor" demişti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2018-II"in tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bir önceki rapora göre güncellemeleri anlattı.



Enflasyonun, düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında 2018 sonunda yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini, 2019 sonu için tahminlerinin yüzde 6,5 düzeyinde olduğunu belirten Çetinkaya, "Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4), 2019 yılı sonunda ise yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında (orta noktası yüzde 6,5) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." diye konuştu.



Çetinkaya, ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 7,9 olarak açıkladıkları 2018 yıl sonu enflasyon tahminini 0,5 puan güncelleyerek yüzde 8,4'e yükselttiklerini belirtti.







Geçtiğimiz ay Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı.



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti.



Mart ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 54,57 ile karnabaharda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,42 ile salatalıkta görüldü.



Yıllık en fazla artış yüzde 15,41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,41, lokanta ve oteller yüzde 11,67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10,87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.







Aylık en yüksek artış yüzde 1,32 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)’da oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 3,56 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,36 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.



Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



NİSAN AYI ENFLASYONU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI



ABD'de geçen hafta açıklanan makro ekonomik veriler ülkede büyüme ve istihdam eğiliminin gücünü koruduğuna işaret ederken, güçlü şirket bilançoları da pozitif görünümü destekledi.



Buna karşın ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 psikolojik sınırını aşması hisse senedi piyasalarında satış baskısı yarattı. Tahvil faizlerinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki yükseliş de enflasyonist baskıların artacağı endişelerini beraberinde getirirken, tüm bunlar hisse senetlerinde dalgalı bir seyir izlenmesine, doların ise uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oldu.



Gelişmeler sonrasında New York borsasında cuma günü Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,05 azalırken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,11 yükseldi, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamlandı. Geçen hafta 92 seviyelerini test eden dolar endeksi, bugün 91,5 seviyelerinde bulunurken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,96'nın üzerinde dengelendi.









Analistler, bu hafta çarşamba günü kararları açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarını piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, bugün ise kişisel tüketim harcamaları ile PCE fiyat endeksinin takip edileceğini bildirdi.



ABD'li şirketlerin birinci çeyrek bilanço açıklamalarının bu hafta sona ereceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklenen tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.



Avrupa tarafında geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası duruşunu değiştirmemesi sonrasında, ECB Başkanı Mario Draghi'nin bölge ekonomisinde büyümeye yönelik yukarı yönlü riskler üzerinde fazla durmaması piyasalarda "şahin" olarak algılandı.



Bu durum avronun dolar karşısında güçlenmesini beraberinde getirirken, bölgeye ilişkin açıklanan veriler ise büyümede kademeli yavaşlamaya ilişkin sinyalleri güçlendirdi.



Gelişmeler sonrasında cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09'luk, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64'lük ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54'lük artış kaydetti. Cuma günü 1,2056 ile 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi gören avro/dolar paritesi ise bugün 1,21'in üzerinde seyrediyor.



Analistler, ECB'nin daha önce 2019 ortaları için fiyatlanan faiz artırımı beklentisinin, toplantı sonrası 2019 sonuna ötelendiğini aktararak, bu hafta bölgede açıklanacak Avro Bölgesi büyüme verilerinin kritik önem taşıdığını, avrodaki güçlenmenin sürüp sürmeyeceğinin ise piyasaların yönünün üzerinde etkili olabileceğini söyledi.



Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.



Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşten bulduğu destekle yüzde 0,56 yükselişle 107.614,27 puandan tamamladı. Geçen hafta düşüş ağırlıklı seyreden dolar/TL ise bugün 4,04'ün altını görmesinin ardından 4,0430 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, bu hafta yurt dışında piyasalar açısından önemli verilerin açıklanacağını belirterek, yurt içinde ise bugün TCMB Enflasyon Raporu ve Çetinkaya'nın açıklamalarının yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 110.000 puanın direnç konumuna geldiğine işaret eden analistler, 107.000 puanın ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.



ENFLASYON RAPORUNDAKİ REVİZYON SINIRI



Enflasyon raporundaki revizyon 'sınırlı' oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %8.4'e yükseltmesini değerlendiren uzmanlar bu revizyonu sınırlı bulduklarını bildirdi.



İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu Bloomberg HT'ye "Yıl sonu tahminimiz %11 seviyesinde. Piyasa beklentileri de bugünkü beklentilerin üzerinde. Çetinkaya'dan sıkı duruşun devam edeceğini duyduk. Biz Haziran'da da Merkez Bankası'nın enflasyon dinamiklerine bağlı olarak bir faiz artışına daha gidebileceğini düşünüyorduk. Başkan Çetinkaya bugün gerekirse faiz artışı olabileceğine dair de ipucu verdi." değerlendirmesini yaptı.



- SADELEŞME VURGUSU



Ekonomist Haluk Bürümcekçi de çok sınırlı biz revizyon olduğunu belirterek "Çünkü anketlerde beklenti % 10'lara çıkmış durumda. Enflasyonun yıl sonunda % 8'lere gerilemesi çok gerçekçi durmuyor.



Onun dışında toplantının en önemli konusu sadeleşmeydi. Haziran toplantısına kadar sadeleşme senaryoları duyacağız. Piyasa da bence bu mesajı TL'yi destekleyici bir mesaj gibi görmüşlerdir" dedi.



Bürümcekçi 'gelecek toplantıda faiz artışı bekler misiniz' sorusuna "şartlara bağlı, Haziran'a kadar kur bu sakinliğiyle devam ederse operasyonel çerçevede değişiklikle yoluna devam edecektir. Kur baskısı görülür, enflasyon kötüleşirse belki bir ayarlama daha yapılabilir" yanıtını verdi.







EFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?



6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.



a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)



b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)



Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.



Yıllık bazda kira zammı nasıl belirleniyor?



Yeni ev kiralayan ya da oturdukları evde yeni sözleşme zamanı gelen kiracılar için kira zammı oranının nasıl uygulandığı merak ediliyor. Yıllık olarak ya da daha uzun süre yapılan kira sözleşmeleri için belirli sürelerde zam yapılması kaçınılmaz olurken, bu işlemlerde zam oranı için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi kullanılıyor. Kira rakamlarına zam yapmak isteyen ev sahibi için bu oran, tavan oran olarak zorun tutuluyor. Yani zam yapmak isteyen ev sahibi, en fazla bu oranda zam yapabiliyor. Kira artışı konusunda örnek vermek gerekirse; aylık olarak bin TL kira ödeyen kiracı için Mart 2018 döneminden sonrası için sözleşme yenilenmesi durumunda kira tutarının hesaplanması gerekiyor. Mart 2018 dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi yüzde 15,50 olurken, bu durumda kira tutarı en fazla bin 155 TL’ye çıkarılabiliyor. En üst sınırdan kiraya zam yapıldığını düşündüğümüz zaman, daha önce yıllık olarak 12 bin TL kira ödeyen kiracı yeni zam ile birlikte 13 bin 860 TL kira ödeyecek oluyor.



Nisan ayında bitecek olan kira sözleşmeleri için kira zammı oranı, Nisan ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak oranlar tutarında arttırılabiliyor ve bu oranların üzerinde kira artışı yapılamıyor.

Kira zammı zorunlu mu?



Ev sahiplerinin ve kiracıların merak ettikleri konulardan birisi de kira zammı yapmanın zorunlu olup olmadığı sorusu oluyor. Kiralama işlemleri taraflar arasında yapılan sözleşmeler ile gerçekleştiriliyor. Taraflar arasında imzalanan diğer sözleşmelerde uygulamada farklılık bulunmuyor. Kiralanan şeyler ile ilgili şartlar, kira tutarı ve bu tutarın nasıl ödeneceğine ilişkin şartlar bu sözleşmelerde bulunuyor. Yasal konumda olan kira sözleşmesinin düzenlenmesi ve uygulanmasında da yasal hükümler geçerli oluyor. Bu hükümler, ülkemizde Borçlar Kanunu içerisinde düzenleniyor. Borçlar Kanunu’nda, kiracıların ve ev sahiplerinin kira sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri belirtiliyor. Bu hak ve yükümlülükler arasında süresi biten sözleşme için yapılabilecek zam oranı da belirleniyor. Daha önce uygulamada olan Borçlar Kanunu içerisinde buna ilişkin madde olmaması kiracıları zor durumda bırakabiliyordu. Ancak bu konuda getirilen sınırlama ile kira sözleşmesi için en fazla ÜFE oranında zam yapılabileceği belirtiliyor. ÜFE oranı için de yıllık ortalamalar dikkate alınırken, bu noktada belirlenen oran en üst sınırı sağlıyor. Yani ev sahipleri ile kiracılar arasında yapılacak yeni sözleşmede kira için zam yapılmayabiliyor. Ancak zam yapılmayan dönemin makul bir dönem olması gerekiyor.



ENFLASYON NEDİR?



Enflasyon, bir ülkedeki mal ve hizmetin satın aldığımız fiyatın süreli olarak artış göstermesi olarak tanımlanır.

Ülkelerin genel anlamda senelik olarak enflasyon hedeflemeleri vardır. Bu ölçümleme yıllık olarak yüzdelik bazda artış olarak ölçülür. Enflasyon olduğunda ülkenin para biriminin değeri sabit olarak kalmaz.



Kendi ülkemizden örnek verecek olursak ;



1 Türk Lirasının satın alabileceği mal yada hizmet,satın alma gücü açısından gözlemlenmektedir. Enflasyon yukarı yönlü ise ; paranın satın alma gücünde azalma olduğunu ortaya çıkar. Enflasyon oranı yıllık %2 ise , bu sene 1 Liraya alınan hizmetin fiyatı 1 yıl içerisinde 1,02 Lira olur.Malların fiyatları enflasyona uğradıktan sonra aynı tutarda paraya aynı malı-hizmeti alamazsınız.



OLAYLARIN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



Deflasyon fiyatlarda genel anlamda süreli düşüş olduğu zamandır.Enflasyonun tersi olarak kabul edilir.



Hiperenflasyon fiyatlarda genel anlamda %200 üzerinde yükselişin olduğu ve tarihte daha da üst seviyelerin görüldüğü (%2500 Enflasyon oranı ile 1923 Almanya Ekonomisinde yaşanan Hiperenflasyon'a en iyi örnektir.) bir nevi ekonomik buhrandır.



Stagflasyon ekonomilerin en çok korktuğu her olumsuzluğu üstüste geldiği yani yüksek işsizlik ve enflasyonun ekonomik durgunluk ile birleştiği durumdur.



Son yıllarda, gelişmiş ülkelerin hedef enflasyon oranları %2-3 civarlarındadır ve bunu sürdürülebilir kılmak için çalıştılar.



ENFLASYONUN NEDENLERİ NELERDİR?



İktisatçılar enflasyon üzerinde uzun yıllardır tartışsalar da, bu konuyu net bir sebebe bağlayamamaktadırlar. Ancak genel olarak 2 teori üzerinde yoğunlaşmaktalar.



Teori : Satın alma gücünün fazla olduğu ve piyasadaki ürünlerin-malların ise az olduğu durumlarda ortaya çıkar. Yani talebin arzdan daha fazla olduğu durumlardır.



Teori : Şirketlerin maliyetleri arttığında kar marjını korumak için fiyat arttırmak gerekir.Artan maliyetler ithalatın ücret,vergi,ya da öngörülemeyen maliyetler gibi durumlar içerebilir.



ENFLASYON MALİYETLERİ NELERDİR?



Ortalama olarak herkes enflasyonun kötü olduğunu düşünüyor ama yüzde yüz bir oranda kötü bir durum değildir.Enflasyon farklı yöntemlerle ülkelerin ekonomisinde farklı etkiler yaratır.Aynı zamanda enflasyonun hedeflenen yada hedef dışı olup olmadığına bağlıdır. Enflasyon oranı halkın refah seviyesinde (hedeflenen enflasyon) önemli bir değişikliğe yol açmıyor ise, bu enflasyon telafi edilebilir ve ülke içinde maliyeti yüksek olmayacaktır.Örneğin; Bankalar faiz oranlarını değiştirebilir ve işçi ücretlerindeki teşvikli artışlar bu enflasyon oranını kompanse edebilir.Hedeflenmeyen enflasyon olduğunda şu sorunlar ortaya çıkabilir ;



Borç verenler enflasyon oranlarını doğru tahmin edemez ise borçlular kazanır.Paranın bugün ki değeri ile gelecek değeri arasında bir azalma varsa ödünç alanlar için bu durum faizsiz kredi almaya benzeyecektir.



Enflasyon oranlarındaki belirsizlik şirketler için daha az yatırım, tüketici için ise daha az harcama anlamına gelecektir.Buda uzun vadede ekonomiyi resesyona bile sürükleyebilir.



Ülkedeki her ürünün fiyatlarında anlık borsa fiyatları gibi değişiklikler olabilir.Üretici içinde tüketici içinde sıkıntılı durumlar ortaya çıkartır. Enflasyon oranları diğer ülkelere göre daha yüksekse, yerli ürünlerin rekabet gücü düşecektir. Tüketiciler mal-hizmet fiyatların devamlı yukarı yönlü gitmesinden şikayet eder,ancak çoğu zaman maaş-ücret artışı da eş zamanlı geldiği için bu mal hizmet fiyat artışını gözardı ederler.Burada asıl sorulması gereken soru maaş-ücret artışınız ile mal-hizmet fiyatlarındaki artışın aynı hızda olup olmadığıdır.

TEFE - TÜFE NEDİR ?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.