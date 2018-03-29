Nissan ve Renault birleşiyor

Konuya yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye göre Renault SA ve Nissan Motor Co., birleşerek yalnız tek hisse senedi işlem gören yeni bir otomobil üreticisi kurmak üzere görüşüyor.

Bilginin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre söz konusu anlaşma gerçekleşmesi durumunda taraflar arasındaki söz konusu işbirliğini sona erdirip tek şirket haline getirecek. Renault mevcut durumda Nissan'ın yüzde 43'ünü elinde bulundururken, Japon otomobil üreticisi ise Fransız şirketinde yüzde 15 paya sahip durumda.

(Bloomberg)