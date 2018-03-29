Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Nissan ve Renault birleşiyor

Renault SA ve Nissan Motor Co., birleşerek yalnız tek hisse senedi işlem gören yeni bir otomobil üreticisi kurmak üzere görüşüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuya yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye göre Renault SA ve Nissan Motor Co., birleşerek yalnız tek hisse senedi işlem gören yeni bir otomobil üreticisi kurmak üzere görüşüyor.
 
Bilginin kamuya açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre söz konusu anlaşma gerçekleşmesi durumunda taraflar arasındaki söz konusu işbirliğini sona erdirip tek şirket haline getirecek. Renault mevcut durumda Nissan'ın yüzde 43'ünü elinde bulundururken, Japon otomobil üreticisi ise Fransız şirketinde yüzde 15 paya sahip durumda.
 
(Bloomberg)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA