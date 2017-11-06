Nissibi Köprüsü Güneydoğu ekonomisine baharı getirdi

1992 yılında Atatürk Barajı'nda su tutulmasıyla beraber Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır'ı birbirine bağlayan yol ve köprü sular altında kalırken, bölgede ulaşım feribotlarla sağlanmış, bölge halkı uzun yıllar ekonomik ve sosyal mağduriyet yaşamıştı.

Dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan ve Türkiye'nin en uzun 3'üncü asma köprüsü olan Nissibi, Şanlıurfa ve Adıyaman'ın yanı sıra doğu ile batı illerini de birbirine bağlıyor. Köprünün açılmasıyla yaşanan ulaşım kolaylığı, bölge ekonomisine ciddi katkı sunuyor.

Doğu illerinden batı illerine giden otobüs firmalarının da kullandığı Nissibi Köprüsü, sürücülerin en fazla tercih ettiği güzergah haline geldi. Daha önce saatler süren feribot yolculuğunu sona erdiren köprü, ülke ve bölge illerinin turizmini de hareketlendirdi. Adıyaman sınırlarındaki Nemrut Dağı'na gitmek isteyen turistlere ulaşım kolaylığı sağlayan Nissibi, doğu illerinde üretim yapan firmaların ürünlerini batıya ulaştırmasını daha rahat hale getirdi.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Nissibi Köprüsü'nün bölgeye birçok katkısının olduğunu söyleyerek, "Ulaşım medeniyettir, ulaşımı kolaylaştırdı, insanların bir an önce birbirlerine kavuşmalarını sağladı. Kaldı ki insanlar eskiden saatlerce feribotu bekliyordu karşıya geçmek için. Şuan öyle bir sıkıntı yok, hemen bir kaç dakika içinde karşı tarafa geçebiliyorsunuz." dedi.