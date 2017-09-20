Norveç'in emeklilik fonu 1 trilyon doları aştı

Norveç Emeklilik Fonu Şef Yngve Slyngstad yaptığı açıklamada, "Fonun piyasa değerindeki büyüme çarpıcı oldu. Mayıs 1996'da petrol gelirinin ilk devri gerçekleştiğinde fonun 1 trilyon dolara ulaşmasını beklenmiyordu." dedi

Meksika'nın ekonomisinin büyüklüğüne ulaştı

Petrol üreticisi bir ülke olan Norveç, gelecek kuşaklar için enerji kazançlarını emeklilik fonununiçine çekti.

Fon, dünyadaki 9,000'den fazla şirkette 667 milyar dolar değerinde hisse sahibi olan, dünyanın en büyük hisse senedi yatırımcıları arasında yer alıyor. Yani dünya genelinde borsada işlem gören şirketlerin %1.3'üne sahip.

Bu holdingler arasında Apple (AAPL, Tech30), Nestle (NSRGF), Royal Dutch Shell (RDSA), Novartis (NVS), Microsoft (MSFT, Tech30) ve Alphabet (GOOGL, Tech30) gibi devler de var. Fonun sahip olduğu 1 trilyon dolarlık bu varlık, Meksika ekonomisinden daha büyük.

Fonun ayrıca, Paris, New York, Londra gibi şehirlerin merkezi noktalarında gayrimenkulleri bulunuyor.

Fonun değeri Norveç'teki 5,2 milyon vatandaşın her biri için 190,000 doları aşıyor.