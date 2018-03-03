Norveç’ten Türkiye piyasalarına 1.3 milyar dolar yatırım

Norveç’in 1 trilyon dolarlık devlet varlık fonunun, 2017 sonu itibarıyla 1 milyar 299 milyon dolarını Türkiye’deki farklı şirketlerin hisse senetleriyle değerlendirdiği ortaya çıktı. Norveç Varlık Fonu’nu yöneten Norges Bank verilerine göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da işlem gören farklı ölçekteki 51 şirketin hisselerine yatırdı.

EN BÜYÜK YATIRIM AKBANK’A

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 1 milyar 299 milyon doları bulurken, portföyünde Aygaz AŞ, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, Petkim Petrokimya Holding AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Ulusoy Elektrik İmalat, Taahhüt ve Ticaret AŞ olmak üzere 7 enerji şirketinin hisseleri de yer aldı. Norveç Varlık Fonu’nun, Türkiye’deki yatırımlarından en büyük payı ise Akbank aldı. Akbank’ın yüzde 1,38 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 143 milyon 384 bin doları buldu.