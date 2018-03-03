Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Norveç’ten Türkiye piyasalarına 1.3 milyar dolar yatırım

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Norveç’in 1 trilyon dolarlık devlet varlık fonunun, 2017 sonu itibarıyla 1 milyar 299 milyon dolarını Türkiye’deki farklı şirketlerin hisse senetleriyle değerlendirdiği ortaya çıktı. Norveç Varlık Fonu’nu yöneten Norges Bank verilerine göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da işlem gören farklı ölçekteki 51 şirketin hisselerine yatırdı. 

EN BÜYÜK YATIRIM AKBANK’A

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 1 milyar 299 milyon doları bulurken, portföyünde Aygaz AŞ, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, Petkim Petrokimya Holding AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Ulusoy Elektrik İmalat, Taahhüt ve Ticaret AŞ olmak üzere 7 enerji şirketinin hisseleri de yer aldı. Norveç Varlık Fonu’nun, Türkiye’deki yatırımlarından en büyük payı ise Akbank aldı. Akbank’ın yüzde 1,38 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 143 milyon 384 bin doları buldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Burkina Faso´nun başkenti Ouagadougou´da patlama ve silah sesleri

Burkina Faso´nun başkenti Ouagadougou´da patlama ve silah sesleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri

2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen gerçekleri

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA