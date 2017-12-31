Noterler ruhsat vermeye hazır

Noterlerin, ocak ayının ikinci haftasından itibaren araç tescil işlemlerini yaparak ruhsat vermeye başlaması planlanıyor. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar “Uygulama üç aşamada tamamlanacak. Birinci aşamada ikinci el araçların ruhsatını vermeye başlayacağız. Daha sonra bayiler tarafından satışı yapılan sıfır araçların tescil işlemlerini gerçekleştireceğiz. Üçüncü aşamada da trafikten çekme, hurdaya ayırma gibi diğer tescil işlemlerine geçilecek” dedi.

9 MİLYON TESCİL YAPILDI

Tutar, yaptığı açıklamada, 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen araç tescil ve sicil işlemlerinin noterlere devrinin önünün açıldığını hatırlattı. İkinci el araç satış ve devir işlemlerinin yaklaşık 32 yıldır noterliklerde gerçekleştirildiğini belirten Tutar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleriyle ön hazırlıklara yönelik çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Yılda ortalama 9 milyon tescil işlemi gerçekleştirildiğini kaydeden Tutar, bunlardan 7 milyonunun, noterlerin yaptığı ikinci el araç devirlerinin tescili olduğuna dikkati çekti.

Noterlerin araç tescil işlemi ve ruhsat vermeye hazır olduğunu ve çalışmaların sona erdiğini vurgulayan Tutar, şöyle devam etti: “Çıkması gereken bir yönetmelik var. Yönetmelik yayımlandıktan sonra usul ve esasları belirleyeceğiz. Ocak ayının ikinci haftasından sonra belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçileceğini düşünüyorum. Pilot çalışma olmadan Türkiye’deki bütün noterlikler ruhsat vermeye başlayacak. Vatandaş istediği notere giderek işlemini gerçekleştirilecek. Artık noterler araç tescil işlemlerini yapacak, ruhsat verecek. Vatandaşlar tek noktada işlemini tamamlayacak. Türkiye genelindeki bin 931 noterliğimiz de bu konuda hizmet verecek. İkinci el araç devrinde noterlikler geçici tescil belgesi veriyordu. Şimdi kesin tescil belgesi verilecek. Noterde satış ve devir işlemi yapıldığında işlem sona erecek. Trafik Şube Müdürlüğüne ya da başka bir birime gitmeye gerek kalmayacak.”