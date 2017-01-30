Nusret New York ve Londra’yı da tuzlayacak

Sosyal medyada yaptığı tuzlama hareketi ile ünü tüm dünyaya yayılan Nusret Gökçe, Londra Knightsbridge ve New York 56’ncı caddede şube açıyor. Dünya yıldızları Rihanna, Ben Affleck, Welback gibi isimlerin bile tişörtlerini giydiği Nusret, internetten aldığı rüzgar ile yatırımlarına hız verdi. Türkiye ve Dubai’de 7 restoranı bulunan Gökçe’nin, hedefi ise Türkiye’den bir dünya markası çıkarmak. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile ortak olan Nusret Gökçe, ABD’deki restoran sayısını 2018 yılına kadar 3’e, İngiltere’deki restoran sayısını ise 2’ye yükseltmeyi hedefliyor. Nusret Gökçe’nin hedefi Avrupa’da da şubeleşmek.Nusret Gökçe’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolar 10 milyondan fazla kişi tarafından izleniyor. #Saltbae hastag’ıyla tüm dünyaya yayılan videolar ve eti tuzlama hareketi, ABD sokaklarında grafitti bile oldu.

EKONOMİK PAZAR OLUŞTU

Ünlü isimler tişörtlerine baskı yaptırırken, Nusret’in bir ekonomik pazarı oluştu. Saltbae tişörtleri yurt dışında 18 ila 27 dolar arasında değişen fiyatlarla internetten satılıyor. Türkiye’de ise bu tişörtlerin fiyatları 25 TL’den başlıyor.

OYUNU BİLE ÇIKTI

Nusret’in tuzlama hareketi oyun sitelerini de harekete geçirdi. Nusret game adıyla yazılan oyunlar internetten ücret karşılığında indiriliyor. Restoran işletmeciliğinden kazandığı paranın çok daha fazlasını teliflerden kazanabileceği görülen Nusret Gökçe ise “Telifle ilgili gerekli çalışmaları başlattık” açıklaması yaptı.