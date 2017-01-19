Nutella’dan kanser iddiasına hodri meydan
Nutella’nın üreticisi Ferrero, yapımında kullanılan ‘palm yağı’nın kansere yol açtığına ilişkin Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın raporuna dayanılarak çıkan haberlere cevap verdi. Ferrero’nun Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu “İddiaların tamamı asılsız.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Nutella kanserojen içerik bulundurmadığını Manisa fabrikasını basına ve halka açarak herkese hodri meydan diyerek, gösteriyor” dedi. Haberin sadece Türkiye’de çıktığını belirten Gümüşlüoğlu, Nutella’nın dünyada raflardan toplatıldığının da yalan olduğunu söyledi.
EFSA raporunda katı ve sıvı tüm yağların incelendiğini belirten Gümüşlüoğlu, kanser iddiasının palm yağının 200 derecenin üzerinde ısıtılarak kullanılmasının kansere sebep olduğu yönünde bulunduğunu ifade ederek, “Ferrero Nutella’yı palm yağını 80 derecede ısıtarak üretiyor. Sağlık açısından sektöre de ticari sırrımızı verebiliriz. Palm yağının 5 çeşidi var. Biz en kalitelisini kullanıyoruz. Palm yağını Malezya üretiyor, bu kanser iddiasının trans yağ yani zeytin yağı, ayçiçek yağı lobisi tarafından üretildiğini düşünmüyoruz. Biz palm yağının en kalitelisi için daha çok para harcıyoruz, trans yağ kullansak daha az para harcarız” diye konuştu.
MAMADA DA VAR
50 yıldır palm yağı kullanarak Nutella ürettiklerini belirten Gümüşlüoğlu “Başka bir yağ ile Nutella üretilmemesinin sebebi yılda 150 bin tondan fazla aldığımız ve ürünümüzde yüzde 90’ını kullandığımız Türk fındığının tadını bozmamak için. Palm yağı ile sadece Nutella üretilmiyor cipsten çikolataya, dondurmadan bebek mamasına kadar raflardaki ürünlerin yüzde 50’sinde palm yağı var. Çünkü dünya 15 yıl önce trans yağ kullanmayı bıraktı” dedi.
TÜRK FINDIĞINI TANITIYORUZ
2013’ten beri Türkiye’de üretim yaptıklarını da söyleyen Gümüşlüoğlu “Manisa’daki fabrikamızdan 3 kıtaya üretim yapıyoruz. İzmit, Ordu ve Trabzon dahil 7 fabrikamızda 1 milyar Euro’luk iş yapıyoruz. Türkiye’deki yatırımlarımızı çok önemsiyoruz ve Türk fındığını dünyaya tanıtıyoruz” dedi.
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