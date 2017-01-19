Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Nutella’dan kanser iddiasına hodri meydan

Nutella’nın üreticisi Ferrero, yapımında kullanılan ‘palm yağı’nın kansere yol açtığına ilişkin Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın raporuna dayanılarak çıkan haberlere cevap verdi. Ferrero’nun Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu “İddiaların tamamı asılsız.

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nutella kanserojen içerik bulundurmadığını Manisa fabrikasını basına ve halka açarak herkese hodri meydan diyerek, gösteriyor” dedi. Haberin sadece Türkiye’de çıktığını belirten Gümüşlüoğlu, Nutella’nın dünyada raflardan toplatıldığının da yalan olduğunu söyledi.

EFSA raporunda katı ve sıvı tüm yağların incelendiğini belirten Gümüşlüoğlu, kanser iddiasının palm yağının 200 derecenin üzerinde ısıtılarak kullanılmasının kansere sebep olduğu yönünde bulunduğunu ifade ederek, “Ferrero Nutella’yı palm yağını 80 derecede ısıtarak üretiyor. Sağlık açısından sektöre de ticari sırrımızı verebiliriz. Palm yağının 5 çeşidi var. Biz en kalitelisini kullanıyoruz. Palm yağını Malezya üretiyor, bu kanser iddiasının trans yağ yani zeytin yağı, ayçiçek yağı lobisi tarafından üretildiğini düşünmüyoruz. Biz palm yağının en kalitelisi için daha çok para harcıyoruz, trans yağ kullansak daha az para harcarız” diye konuştu.

MAMADA DA VAR

50 yıldır palm yağı kullanarak Nutella ürettiklerini belirten Gümüşlüoğlu “Başka bir yağ ile Nutella üretilmemesinin sebebi yılda 150 bin tondan fazla aldığımız ve ürünümüzde yüzde 90’ını kullandığımız Türk fındığının tadını bozmamak için. Palm yağı ile sadece Nutella üretilmiyor cipsten çikolataya, dondurmadan bebek mamasına kadar raflardaki ürünlerin yüzde 50’sinde palm yağı var. Çünkü dünya 15 yıl önce trans yağ kullanmayı bıraktı” dedi. 

TÜRK FINDIĞINI TANITIYORUZ

2013’ten beri Türkiye’de üretim yaptıklarını  da söyleyen Gümüşlüoğlu “Manisa’daki fabrikamızdan 3 kıtaya üretim yapıyoruz. İzmit, Ordu ve Trabzon dahil 7 fabrikamızda 1 milyar Euro’luk iş yapıyoruz. Türkiye’deki yatırımlarımızı çok önemsiyoruz ve Türk fındığını dünyaya tanıtıyoruz” dedi. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA