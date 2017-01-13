Nutella'nın başı dertte

İtalyan gıda devi Ferrero'nun ürettiği ve dünya çapında bir üne sahip olan çikolata-fındık ezmesi ürünü Nutella'nın başı Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) son raporuyla dertte.

EFSA, Nutella içerisinde yer alan palmiye yağının kanserojen olduğunu duyurdu. EFSA'nın bu raporu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) palmiye yağı hakkında görüşlerini de destekliyor.

Rapor sonrası Nutella hisseleri yüzde 3 düşerken, Ferrero firması ise palmiye yağının tehlike yaratmayacak şekilde kullanıldığını ileri sürdü.