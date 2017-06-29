Bursa'daki savunma sanayi firmalarının ihracatı 3 kat artış kaydetti

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) bu yılın ocak-mayıs dönemine ilişkin verileri, Bursa'nın savunma ve havacılık sektörlerinde ihracatını önemli ölçüde artırdığını, söz konusu dönemde yaklaşık 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini gösterdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv ve makine sektörlerinde önemli bir tecrübeye sahip olan kentin stratejik sektörlerdeki performansının da her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'nin büyüme yolculuğunda lider kentlerin başında gelen Bursa'nın, savunma ve havacılık sektörlerinde giderek güçlendiğini dile getiren Burkay, TİM verilerine göre 5 ayda kentten bu alanda yapılan ihracatın yaklaşık 3 kat artarak 4,9 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Burkay, Bursa'nın otomotiv, tekstil, makine ve kimya gibi stratejik sektörlerde geçmişten gelen büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, sanayi ve üretimdeki bu tecrübenin mutlaka farklı sektörlere de entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yüzyılın kaderini belirleyecek alanlarda da Bursa söz sahibi olacak." diyen Burkay, Bursa'nın, ulusal savunma sanayisinin hali hazırda yüzde 75'ni karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Burkay, Bursa'nın özellikle savunma ve havacılık sektörlerindeki ihracatının yükseliş trendinde olduğunu belirterek, "Bursa iş dünyası olarak Bursa'nın tecrübesini ve stratejik sektörlerdeki üretim yeteneğini biliyoruz. Bu anlamda farklı sektörlerde Bursa ve ülkesi için çalışan firmalarımızı bir araya getiren kümelenme ve Ur-Ge projeleri oluşturduk. Onların farkındalıklarını artırarak, rekabet öncesi iş birliği kültürü içinde projeler yürütmesini sağladık." dedi.

Amaç, Bursa'nın bölgede Türkiye'nin de dünyada söz sahibi olması

Kümelenme ve Ur-Ge projelerinde yer alan birçok firmanın Türkiye'nin milli projelerinde de görev almayı sürdürdüğünü ifade eden Burkay, şunları kaydetti:

"Sektör temsilcilerimiz, Roketsan, TAİ, TEİ, Havelsan, Aselsan gibi markalarla birlikte çalışıyor. Bursa'nın bölgemizde, ülkemizin ise dünyada söz sahibi olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda ileri teknoloji gerektiren uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerde de firmalarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Bu sektörler başta olmak üzere ileri teknoloji gerektiren tüm sektörlerimizde harekete geçirdiğimiz firmalarımızla Bursa'nın teknoloji üssü olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda vizyon projelerimizden birisi olan TEKNOSAB ve kısa bir süre içinde temelini atacağımız Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezimizi kente kazandıracağız. Türkiye'ye rol model olan çalışmalarımızı büyük bir heyecanla sürdürmeye ve firmalarımıza rehberlik etmeye devam edeceğiz."