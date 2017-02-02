Balıkesir'e 400 milyon liralık yatırım

Şişe Cam Topluluğu ve Balıkesir OSB Müteşebbis heyeti arasında, yıllık 70 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak tesis için arsa tahsis sözleşmesi imza töreni Balıkesir Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirerek, "Balıkesir ve Türkiye ekonomisi için önemli günlerden biri yaklaşık 1 yıldan beri görüştüğümüz mücadele ettiğimiz ve inşallah hamd olsun bugün imza törenini yapacağımız yatırım için bir aradayız. Bu konuda Şişe Cam grubundan Altuğ beyle ciddi anlamda görüşmelerimiz oldu ve sonuca geldik, ülkemiz için vatanımız için inşallah hayırlı olur. Şişe Cam grubu Türkiye'nin sektörünün önde gelen dünyanın lider kuruluşlarından bir tanesi. Balıkesir'de onları ağırlamaktan ve yatırım yapmalarını vesile olmaktan ciddi gurur duyuyoruz. Buraya gelerek bizlerle birlikte bu gururu paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Uzun soluklu bir süreç bu yatırımlar Şişe Cam grubu Balıkesir'e gelerek ben bu ülkeye güveniyorum, Türkiye ekonomisine güveniyorum, memleketime, milletime sahip çıkıyorum dedi. Biz burada Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, Ticaret Odamız müteşebbis heyetimizle uyum içerisindeyiz, vizyon sahibi bir ekibimiz var. Bu ekibe de kendileri güvendiler, inşallah biz de yatırımcılara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünyada ve bölgede siyasi anlamda konjonktür olarak sıkıntılı günler geçiriliyor olabilir. Yatırımcılar bizim için önemli, yatırımcıları elimizin başımızın üstünde taşımamız lazım. Çünkü bu insanlar elini değil gövdesini taşın altına koyuyor. Dile kolay 400 milyon lira yatırım, 200 dönüm arazi söylemesi kolay ama bunlar ciddi işler. Balıkesir'e gelecek yatırımcıların firmaların her zaman 7/24 emrindeyiz. İnşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yatırım ben ülkemiz ve Balıkesir için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah kazasız belasız kar bereketi içinde düzenli bir yatırım olur" dedi.

"Rakiplerimiz arasında ilk 5'teyiz"

Şişe Cam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Balıkesir'de 400 milyon liralık bir yatırım yapacaklarını ifade ederek, "400 milyon lirayı aşkın bir yatırım ile cam elyaf alanındaki faaliyetleri hem büyütmek hem de geliştirmek anlamında Balıkesir'de yapmayı planladığımız yatırımla ilgili sizlerle bulanmaktan bu sevinci sizlerle paylaşmaktan onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sanayi Odası Başkanı başta olmak üzere diğer yetkililerden gördüğümüz hüsnü kabul konusunda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye Şişe Cam Fabrikaları dünyada kendi özgün yapısıyla camın bütün üretim alanlarında faaliyette bulunan tek örnek. Düz cam, cam ambalaj, Paşabahçe dediğimiz cam ev eşyası ve kimyasallar alanında ve bunu yanı sıra kimyasallar alanındaki faaliyetleriyle dünyanın rakipleri arasında ilk 5'te ve halen 13 ülkede fiilen 44 noktada üretim yapıyoruz. Bütün çabamız net olarak ülkemiz bayrağını bu yerlerde dalgalandırabilmekten geçiyor. İçinde bulunduğumuz özel koşulları da dikkate aldığınızda bizim sanayici olarak görevimizin 1935 yılında Atatürk'ün bu şirketi kurduğundan beri en büyük amacının bu ülkeye hizmet olduğunu unutmadan bu dönemde de Türkiye'deki yatırımlarımızın büyütülmesi olduğu noktasında karara vardık. Bu çerçevede elyaf yatırımımızı 70 bin ton ile Balıkesir'de yapacağız. Umudumuz şu ki daha yüksek teknolojili, kompozit sanayine hizmet edebilecek, savunma ve otomotiv sanayinde kullanılabilecek, enerji alanında geri dönüşüm rüzgar türbünlerinin pervanelerinde kullanılabilecek, yüksek kalitede bunların dışındaki her alana yayılabilecek kompozit malzemeyi üretebilmekte yoğunlaşacak. Bunu da kısa sürede buradaki yatırımı tamamlayarak hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Bu konuda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Ben genellikle baca tüttükten sonra konuşmayı tercih ederim ama bu konuşmadan sonra en kısa sürede bacayı da tüttürmemiz gerektiğinin altını çizelim. Gerek Balıkesir'e gerekse Türkiye'mize rekabetçi, kaliteli yüksek katma değerli ürünleri de içeren bir portföyle üretim yapan bir elyaf tesisi kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"OSB alanlarını genişletiyoruz"

Bugünün Balıkesir için önemine değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A. Edip Uğur "Şişe Cam Balıkesir'de önemli bir yatırım yapıyor. İnşallah bu yatırımla birlikte genel müdürümüz 400 milyon liralık bir yatırımdan bahsetti. Ben inanıyorum ki bu yatırımla Balıkesir 400 milyon liralık yatırımı da çeker. Bu yatırımlar olurken biz belediye olarak ne yapıyoruz. Biz istiyoruz ki Şişe Cam'da çalışacak olanlar yine Balıkesir'de yeni yatırım yapacak bir çok sanayiciler var. Burada çalışacak olan insanların Balıkesir'de huzurlu rahat çalışması. Ailesiyle çocuklarıyla Balıkesir'de yaşamayı tercih etmesi lazım. Biz Balıkesir'in sosyal hayatını da buna hazırlıyoruz. İnşallah Şişe Cam ve diğer yatırımlar bittiğinde burada çalışacak olan üst düzey yetkililer aileleriyle çocuklarıyla Balıkesir'de yaşasınlar, bütün ihtiyaçlarını Balıkesir'de karşılasınlar. İnşallah bütün bu yatırımlar bittiğinde bütün bu çalışanlar aileleriyle çocuklarıyla Balıkesir'de rahat edecekler. Şişe Cam'ın önemli ihracatları var. İhracatta önemli olan taşıma nakliye lojistik köyümüz hazır, Bandırma'daki limanımız da hazır, fabrikadan konteyner yüklendiği zaman en düşük maliyetle gideceği yere ulaşsın. OSB alanlarını genişletiyoruz, Balıkesir artık merkezlere ulaşılabilir bir konuma geliyor. Balıkesir imize ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"OSB'nin bu önemli anında şahitlik yapacaksınız"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise "Balıkesir'in geleceğine daha çok konuşulacak, bir çok yatırımcıyı firmayı ilgilendiren yeni yatırımları getireceğine inandığımız ve Türkiye'nin dev firmalarından biri olan Şişe Cam'ın bu önemli gününde Balıkesir OSB'nin bu önemli anında şahitlik yapacaksınız. İnanıyorum ki Şişe Cam burada bacayı tüttürdükten sonra başka firmalarında gelmesine imkan verip fırsat tanıyacak. Türkiye'nin yaşadığı bu özel koşullar içinde, dayatılmak istenen bu zorlu koşullar içinde, Türkiye ekonomisini adeta alt üst etmeye çalışan hem içeriden hem dışarıdan çok yoğun çalıştığı bu dönemde ülkesini, milletini, vatanını seven kişilerden müteşekkil Şişe Cam firmasını böyle bir yatırımı burada yaptıkları için Türk ekonomisine de büyüyerek katkı sundukları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şişe Cam Topluluğu ve Balıkesir OSB Müteşebbis heyeti arasında imza protokolü gerçekleştirildi.