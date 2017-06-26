Türkiye'de 57 ilde 192 ovaya özel koruma

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarım topraklarının korunması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında, Bakanlar Kurulu kararıyla 21 Ocak 2017'de 49 ilde 141 ovanın, büyük ova koruma alanı kapsamına alınması kararlaştırıldı. Aynı çalışmanın devamı niteliğinde 2 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 8 ilde tarımsal üretim potansiyeli yüksek 51 ova daha koruma altına alındı.

Ülke genelinde 57 ilde 192 ovanın koruma altına alınmasının tarım topraklarımızın korunması açısından olumlu ve önemli bir gelişme olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, şunları kaydetti:

"Bakanlar Kurulu kararıyla, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar, büyük ova koruma alanı olarak ilan edildi. Büyük ova koruma alanı 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilan ediliyor. Bu kanun 2005 yılında çıkmış olmasına karşın, büyük ova koruma alanları 12 yıl aradan sonra ilan edilmiş oldu. Yeni ilan edilen alanlar dışında 20 alanın daha büyük ova koruma alanı olarak ilan edilmesi bekleniyor. Büyük ova koruma alanlarının ilan edilmesi, şüphesiz tarım topraklarımızın korunması açısından olumlu ve önemli bir gelişme. Bundan daha önemlisi ise bu alanların gerçekten korunmasıdır. Kamu yararı gibi gerekçeler üretilerek bu alanların amaç dışı kullanıma açılmaması önemli. Kamuoyundaki güçlü tepkiye rağmen zeytinliklerin her türlü faaliyete açılabilmesini mümkün kılan kanun tasarısı göz önüne alındığında, büyük ova koruma alanlarının ilan edilmiş olmasına fazla sevinemiyoruz."