O reklamlar tarih oluyor! Rekor ceza yolda

Kurula, geçen yıl tıbbi cihaz tanıtımlarına ilişkin tüketicilerden 80 şikayet geldi. Tüketici şikayetleri üzerine inceleme başlatan Kurul, internet sitelerini tespit ederek söz konusu reklamlarla ilgili durdurma cezası uyguladı.

Kurul, yönetmeliğe aykırı tıbbi cihaz tanıtımı önlemek için "durdurma" cezasının yanı sıra "idari para cezası"nı da etkin olarak uygulama kararı aldı. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne göre, sağlık meslek mensuplarının kullanması gereken ve geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi cihazların reklamının yapılması yasaklanıyor, bunların dışında kalan cihazların reklamına ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla izin veriliyor. Söz konusu yönetmelik kapsamında, diş macunu, diş protez bakım ürünleri, hasta altı bezi, yara bandı, pamuk, ağız çalkalama suyu ve nefes açıcı burun bantlarının da aralarında bulunduğu 10 tıbbi malzemenin dışındakilerin, gazete, radyo, televizyon, telefon ve internet aracılığıyla veya kapıdan satışı yapılamıyor.

Kurul, piyasaya arz edilen varis çorabı, ev tipi nebulizatör (buhar cihazı), kan şekeri ölçüm cihazı, numaralı gözlük camı, kontakt lens ve gözlük çerçevelerinin de aralarında bulunduğu tıbbi cihazların, gazete, radyo, televizyon, telefon ve internet aracılığıyla veya kapıdan tanıtılmasına ve satılmasına idari para cezası uygulayacak. Reklam Kurulu, söz konusu ihlal ilk kez yapıldığında 6 bin 34 liradan 241 bin 413 liraya kadar idari para cezası uygulayabiliyor. İhlalin bir yıl içinde tekrarı halinde ise ceza on kat artırılabiliyor.