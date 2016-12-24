Obama’nın rövanşı Filistin’e yaradı
İsrail, BMGK’daki oylamada ABD’nin çekimser kalmasıyla geçen ‘Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmasını söyleyen tasarı’nın şokunu yaşıyor. Karar, Obama’nın Netanyahu’ya Trump’a karşı desteği nedeniyle verdiği ayar olarak nitelendiriliyor.
ABD’nin mevcut başkanı Barack Obama, görevi Donald Trump’a teslim etmeden önce, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İsrailin Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini ‘derhal ve tamamen’ durdurmasını talep eden kararı konusunda çekimser kalarak Tel Aviv yönetimine cezayı kesti. Washington yönetimi, tasarıyı veto etmeyerek Trump’a Yahudi lobilerinin desteğini, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Filistin ile barış konusundaki gönülsüz tavrını ve İsrail’in DEAŞ’a karşı kurulan koalisyonda yer almamasını cezalandırdı. Karara İsrailli yetkililerle birlikte tepki gösteren ABD’nin yeni Başkanı Trump Twitter’dan yayınladığı mesajında “BM’ye gelince, 20 Ocak’tan sonra işler farklı olacak” ifadesini kullandı. Amerika Siyonist Örgütü Başkanı Morton Klein ise “Obama Yahudi düşmanı bir antisemit olduğunu kanıtladı” dedi.
BİBİ’YE CEZA
Washington yönetimi 2011’de BMGK’ya gelen benzer bir tasarıyı veto etmişti. New York’taki konuşmasında “Barış BM tasarılarıyla gelmeyecek” diyen Obama, Filistin ile İsrail’in barışı müzakere yoluyla sağlaması gerektiğini vurgulamıştı. Obama’nın son hamlesini ‘rövanş’ olarak değerlendiren Haaretz yazarı Chemi Shalev’e göre, Abbas yönetimiyle diyaloga zorladığı Benyamin ‘Bibi’ Netanyahu’nun, görüşmeleri devam ettirmek yerine Filistin topraklarına Yahudi yerleşimini hızlandırması stratejisine geçmesi ABD’yi kızdırdı. Shalev’in aktardığına göre, kabul edilen mevcut tasarı Filistinli ve Mısırlı yetkililerin bir ay önce Washington’da bir araya getirilmesiyle hazırlandı.
14 EVET 1 ÇEKİMSER
İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini ‘derhal ve tamamen’ durdurmasını talep eden karar, BMGK’da ABD’in ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edilmişti. Mısır tarafından çarşamba günü BMGK’ya sunulan daha sonra yine Mısır’ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK’ya getirilmişti. Tasarı BMGK üyesi 15 ülkenin 14’ünün ‘evet’ oyuyla onaylanmıştı. 1979’da da BMGK İsrail’in Filistin’deki toprak işgaliyle ilgili karar almış, o oylamada da ABD çekimser kalmıştı.
Sisi’ye tepki yağdı
BM’nin İsrail›in Filistindeki eylemlerini ‹işgal› olarak tanıyan kararını onaylamasının ardından, oylamadan önce Trump’ın talebiyle isteyen Mısır’a Arap halkından tepki yağdı. Sosyal medyadan Sisi’yi sert ifadelerle eleştiren Araplar, Mısır’ın erteleme talebinin bir utanç olduğunu söyledi. Öte yandan, ABD’nin çekimser oy kullanması sonrası kabul edilen tasarıya Mısır’ın nasıl ‘evet’ dediğiyle açıklama Mısır basınından geldi. Erteleme talebini telefon açarak Trump’la görüşen Sisi’nin, ABD veto edebilir gerekçesiyle tasarıyı geciktirdiği öne sürüldü.
‘Kararı uygulamayacağız’
Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini ‘derhal ve tamamen’ durdurulmasını talep eden BM tasarının onaylanmasının ardından Tel Aviv yönetiminin tepkisi sert oldu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Başbakanlık Ofisi’nden yayımladığı açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin kararını ‘İsrail karşıtı’ ve ‘utanç verici’ olarak yorumladı. Kararı uygulamayacaklarını belirten Netanyahu, ABD Başkanı Obama’yı ihanetle suçladı. Açıklamada tasarının gündeme gelmesinde rol oynayan Yeni Zelanda ve Senegal’den dönecek elçilerle değerlendirme yapılacağı da ifade edilirken, Dışişleri Bakanlığı’na Senegal’e yönelik yardım programlarının iptal edilmesi talimatı verildiği söylendi. Kanal 2 televizyonuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ise, Obama hakkında “Sekiz yıllık dostluğun ardından kalbimiz sızlıyor” ifadelerini kullandı.
Şimdi ne olacak?
BM’nin kararının İsaril açısından bağlayıcı etkisinin olmaması ve somut bir yaptırım öngörmemesine rağmen uzun vadede ciddi etkileri olacağı düşünülüyor. İsrail aleyhine alınan bu karar sonrası gerçekleşmesi muhtemel durumlar şöyle;
- Karar, Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşimlerine karşı Filistin yönetimi tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açılan davalara referans olabilecek,
- Ülkelerin illegal Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail ile olan ilişkilerini birbirinden ayırmaları halinde Filistin topraklarındaki bu yerleşimlere karşı yaptırım uygulama yoluna gidebilecek,
- İşgalci Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen mallarla İsrailde üretilen malları birbirinden ayırarak ürünlerin nerede üretildiğine dair bir etiketleme yapıldığı takdirde, illegal yerleşim birimlerinde üretilen malları boykot edilebilecek
- Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimlerinin tecrit edebilecek.
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