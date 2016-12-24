Obama’nın rövanşı Filistin’e yaradı

ABD’nin mevcut başkanı Barack Obama, görevi Donald Trump’a teslim etmeden önce, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) İsrailin Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini ‘derhal ve tamamen’ durdurmasını talep eden kararı konusunda çekimser kalarak Tel Aviv yönetimine cezayı kesti. Washington yönetimi, tasarıyı veto etmeyerek Trump’a Yahudi lobilerinin desteğini, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Filistin ile barış konusundaki gönülsüz tavrını ve İsrail’in DEAŞ’a karşı kurulan koalisyonda yer almamasını cezalandırdı. Karara İsrailli yetkililerle birlikte tepki gösteren ABD’nin yeni Başkanı Trump Twitter’dan yayınladığı mesajında “BM’ye gelince, 20 Ocak’tan sonra işler farklı olacak” ifadesini kullandı. Amerika Siyonist Örgütü Başkanı Morton Klein ise “Obama Yahudi düşmanı bir antisemit olduğunu kanıtladı” dedi.

BİBİ’YE CEZA

Washington yönetimi 2011’de BMGK’ya gelen benzer bir tasarıyı veto etmişti. New York’taki konuşmasında “Barış BM tasarılarıyla gelmeyecek” diyen Obama, Filistin ile İsrail’in barışı müzakere yoluyla sağlaması gerektiğini vurgulamıştı. Obama’nın son hamlesini ‘rövanş’ olarak değerlendiren Haaretz yazarı Chemi Shalev’e göre, Abbas yönetimiyle diyaloga zorladığı Benyamin ‘Bibi’ Netanyahu’nun, görüşmeleri devam ettirmek yerine Filistin topraklarına Yahudi yerleşimini hızlandırması stratejisine geçmesi ABD’yi kızdırdı. Shalev’in aktardığına göre, kabul edilen mevcut tasarı Filistinli ve Mısırlı yetkililerin bir ay önce Washington’da bir araya getirilmesiyle hazırlandı.

14 EVET 1 ÇEKİMSER

İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini ‘derhal ve tamamen’ durdurmasını talep eden karar, BMGK’da ABD’in ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edilmişti. Mısır tarafından çarşamba günü BMGK’ya sunulan daha sonra yine Mısır’ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK’ya getirilmişti. Tasarı BMGK üyesi 15 ülkenin 14’ünün ‘evet’ oyuyla onaylanmıştı. 1979’da da BMGK İsrail’in Filistin’deki toprak işgaliyle ilgili karar almış, o oylamada da ABD çekimser kalmıştı.

Sisi’ye tepki yağdı