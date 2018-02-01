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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar oldu.

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TİM tarafından, bu yılın ocak ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 artarak 12 milyar 198 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece ihracat tarihindeki en iyi 3. ocak ayı rakamı elde edildi.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,1'lik artışla 158 milyar 4 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Miktar bazında ihracat da ocakta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon tona çıktı.

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