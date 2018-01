Ocakta en çok çorba ve makarna pişiyor

Türkiye’nin yeme içme değerleri ve alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’de genelinde evlerde en çok çorba, makarna, pilav pişiyor, ancak en çok sevilen yemek sırasıyla et, dolma ve kuru fasulye olarak karışımıza çıkıyor. Metro Toptancı Market, Konda Araştırma şirketine yaptırdığı çalışmanın detaylarını açıkladı. Türkiye insanının, yüzde 87’si kahvaltıyı evde, ortalama 08:46 civarında yapıyor. Yüzde 40’a yakın insan öğle yemeğini dışarıda yiyor. Türkiye insanının yüzde 95’i ise akşam yemeğini, evde, sofraya ailesi ile birlikte oturarak yemeyi tercih ediyor. En düşük gelirliler öğle yemeğini 13.00’da yiyor, en yüksek gelirliler de 13.15’te yiyor.

SEBZE DE YİYORUZ

Araştırmada çıkan sonuçlara göre aile yapısı ne olursa olsun yemek pişiren ağırlıklı kadın. En düşük gelirliler haftada bir kez et yiyebiliyorlar. Yüksek gelirli olanlar da haftada iki kez et yiyorlar. Evde en çok çorba ve makarna pişiriliyor. Türkiye’deki evlerin yüzde 18’inde her gün çorba pişiyor. Yüzde 13.8 evde her gün sebze yemeği pişiyor.

DIŞARIDA YEMEK 30 TL

Gelir seviyesi ne olursa olsun bir haftada en çok meyve yeniyor. Türk toplumunun tercih ettikleri gıda sıralamasında meyveyi sebze, pilav, makarna, tavuk ve et takip ediyor. En az sık tüketilen gıda ise balık, ancak balık miktarı et ve tavuğu geride bırakıyor. Kasabalarda, şehirlerde eskiden dışarıda yemek yemenin lüks olduğunu söyleyen Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Halbuki, metropol hayatında dışarıda yemek yemek zorunluluk. Dışarıda yemek yemeyenlerin oranı yüzde 35, yiyenlerin oranı da yüzde 65’e gelmiş durumda. Türkiye insanı dışarıda yemek yemede ortalama 30 lira harcıyor” diye konuştu.