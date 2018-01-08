Ocakta en çok çorba ve makarna pişiyor
Metro Toptancı Market’in yaptırdığı ve Türk toplumunun ‘yeme-içme alışkanlıklarını’ içeren araştırmada en çok çorba, makarna ve pilav tükettiğimiz ortaya çıktı. Araştırmada dışarıda yemeğe 30 TL harcarken, en az haftada bir de et tüketiyoruz.
Türkiye’nin yeme içme değerleri ve alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’de genelinde evlerde en çok çorba, makarna, pilav pişiyor, ancak en çok sevilen yemek sırasıyla et, dolma ve kuru fasulye olarak karışımıza çıkıyor. Metro Toptancı Market, Konda Araştırma şirketine yaptırdığı çalışmanın detaylarını açıkladı. Türkiye insanının, yüzde 87’si kahvaltıyı evde, ortalama 08:46 civarında yapıyor. Yüzde 40’a yakın insan öğle yemeğini dışarıda yiyor. Türkiye insanının yüzde 95’i ise akşam yemeğini, evde, sofraya ailesi ile birlikte oturarak yemeyi tercih ediyor. En düşük gelirliler öğle yemeğini 13.00’da yiyor, en yüksek gelirliler de 13.15’te yiyor.
SEBZE DE YİYORUZ
Araştırmada çıkan sonuçlara göre aile yapısı ne olursa olsun yemek pişiren ağırlıklı kadın. En düşük gelirliler haftada bir kez et yiyebiliyorlar. Yüksek gelirli olanlar da haftada iki kez et yiyorlar. Evde en çok çorba ve makarna pişiriliyor. Türkiye’deki evlerin yüzde 18’inde her gün çorba pişiyor. Yüzde 13.8 evde her gün sebze yemeği pişiyor.
DIŞARIDA YEMEK 30 TL
Gelir seviyesi ne olursa olsun bir haftada en çok meyve yeniyor. Türk toplumunun tercih ettikleri gıda sıralamasında meyveyi sebze, pilav, makarna, tavuk ve et takip ediyor. En az sık tüketilen gıda ise balık, ancak balık miktarı et ve tavuğu geride bırakıyor. Kasabalarda, şehirlerde eskiden dışarıda yemek yemenin lüks olduğunu söyleyen Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Halbuki, metropol hayatında dışarıda yemek yemek zorunluluk. Dışarıda yemek yemeyenlerin oranı yüzde 35, yiyenlerin oranı da yüzde 65’e gelmiş durumda. Türkiye insanı dışarıda yemek yemede ortalama 30 lira harcıyor” diye konuştu.
FİNİKE PORTAKALI’NDAN AYDIN İNCİRİ’NE KADAR
SAHİP ÇIKIYORUZ
Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan “2012 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler projesini hayata geçirirken yerel ürün tedarikçilerini destekleyerek unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün ışığına çıkarmayı hedeflemiştik. Bugüne kadar, kaybolma tehlikesi yaşayan 60’tan fazla ürüne sahip çıktık. Türkiye’deki ve Avrupa’daki birçok Metro mağazasının raflarında bugün Aydın incirinden Diyarbakır karpuzuna, Taşköprü sarımsağından Finike portakalına kadar 80’nin üzerinde coğrafi işaret tesciline sahip ve tescile aday ürün yer alıyor. Metro Gıda Hareketi ile atık ve kayıp ile kaybettiğimiz ekonomik değere dikkat çekip iş birliğinde olduğumuz restoranlar ile de bu hareketin etkisini artırmaya çalıştık. Tüm bu çalışmalarımızı gelecek nesiller de Türk Mutfağı’nın tadına varabilsin diye yapıyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.