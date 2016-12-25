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OECD: Türkiye artık yüksek gelirli ülke

OECD, Türkiye ve bazı orta gelirli ülkelerin, şu anda yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini söyledi.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelişmiş ülkelerdeki düşük büyüme ile gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme nedeniyle ülkelerin gelir sınıfında değişiklik olduğunu belirtti.

OECD, "2015'in orta gelirli ülkeleri Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye şu anda yüksek gelirli ülkeler" değerlendirmesinde bulundu.

"YÜKSEK BÜYÜYEN ÜLKE"

OECD'nin "Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017" raporunda Türkiye, "Yüksek ve Sürdürülebilir Büyüyen" ülkeler klasmanında gösterildi.

Raporda Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için yaptığı harcamalara da dikkat çekildi. (Sabah)

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yunus25.12.2016 19:29
zenginler zekat verir. Allaha şükür ülekemizde zengin olduğundan zekatımızı veriyoruz.içimizdeki hainlere duyrulur.
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