OECD, Türkiye büyüme beklentisini 5,3'e yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.



Kurum, 2018 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,9'dan yüzde 5,3'e yükseltirken, 2019 tahminini de yüzde 4,7'den 5,1'e çıkardı.



Küresel büyüme tahminini 2018 ve 2019 yılları için sırasıyla yüzde 3,9 ve 3,9 olarak belirleyen OECD, ABD ve Euro Bölgesi büyüme bekleyişlerinde de güncellemeye gitti.



Buna göre ABD büyüme beklentisi 2018 ve 2019 yılları için yüzde 2,9 ve 2,8; Euro Bölgesi bekleyişleri ise yüzde 2,3 ve 2,1 olarak belirlendi.

(Milliyet)