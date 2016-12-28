OECD'den Türkiye vurgusu: Büyüme sürecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) “Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017-Değişen Dünyada Uluslararası Göç" raporu yayınlandı. Raporda, Türkiye dâhil 8 ülkenin 2030'da yüksek gelirli ülkeler gurubunda olacağı belirtildi. Ayrıca OECD Ekonomik Görünüm raporunda da Türkiye'nin 2018 yılına kadar büyüme eğilimini sürdüreceği açıklandı.

OECD'nin yayımladığı Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017 raporunda ele alınan “2030'da Uluslararası Göç İçin Dört Olası Senaryo" bölümünde Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye'nin 2030'da yüksek gelirli ülkeler gurubunda olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmada da, "Size bir müjde veriyorum; OECD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı" dedi.

Türkiye 2018 yılına kadar kademeli olarak büyüyecek

OECD'nin 21 Aralık 2016 tarihinde hazırladığı OECD Ekonomik Görünüm Türkiye raporunda da Türkiye'nin GSYH büyümesinin 2016 yılında yüzde 3'ün altına indiği ancak 2018 yılına kadar kademeli olarak yüzde 3 civarında toparlanma eğilimine gireceği açıklanırken, Türkiye ekonomisinin bir darbe girişimi yaşadığı ve jeopolitik sarsıntılar ve düzensiz siyasi koşullarla yüzleşmeye devam ettiği ifade edildi.

OECD 'Fırat'a işaret etti

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na işaret edilen raporda, yüksek belirsizliklere karşı ihtiyatlı kamu maliyesindeki para politikalarının destekleyici nitelikte olduğu açıklandı. 2016 yılı sonlarından itibaren hane halkı tüketiminde artış gözlendiği de belirtildi.

Ekim başında yayınlanan 2017-2019 Orta Vadeli Ekonomi Programında, altyapı yatırımlarının olumlu karşılandığı raporda, projelerin kamu-özel ortaklık yoluyla mali yönetimlerinde şeffaf ve maliyet düşürücü politikaların uyguladığı açıklanarak, eğitim gibi büyüme dostu harcamalar için ekonomik esnekliğinin kanıtlandığı ifade edildi.

2016'da Rusya tarafından uygulanan kısmi ticaret ambargosu, başta AB ülkeleri olmak üzere birçok alternatif pazarda arayışlara yönelttiği de açıklandı.

Orta Vadeli Ekonomik Programın temkinli bir şekilde uygulanması, ulusal hesapların uluslararası standartlarla uyumlaştırılması ve mali saydamlığın iyileştirilmesi ve ilan edilen yapısal ve finansal sistemin fiilen uygulanması kurumsal reformlar dâhili ve harici güven ve yabancı finansman risklerini güçlendireceği belirtildi.

Komşu ülkelerle diplomatik yakınlaşma ticari, turizm ve hizmet sektöründeki gelişmeleri de arttırdığı açıklandı.

Kişi başına GSYH 11 bin dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi'ne (ESA-2010) uyum çerçevesinde gerçekleştirilen revizyon çalışmaları kapsamında "Devlet Hesapları" ve "Kurumsal Sektör Hesapları" oluşturuldu.

2015 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 29 bin 885 TL, dolar cinsinden 11 bin 14 dolar olarak hesaplandı.

Revizyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Avrupa hesaplama sistemine geçişle birlikte milli gelir başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin çok daha fazla alanda daha iyi olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. (Kaynak: YeniŞafak)