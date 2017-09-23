Öğrencilerin ürettiği elektrikli araç 1 liraya 100 kilometre yol kat ediyor
Bursa’da üniversite öğrencileri, 1 liralık elektrikle 100 kilometre yol gidebilen araç üretti. Yaptıkları araçla TÜBİTAK’ın geleneksel olarak düzenlediği alternatif enerjili araçlar yarışmasına katılan öğrenciler, ilk seneleri olmasına rağmen başarılı tur zamanları ile dikkat çekti. Türkiye genelinde 52 üniversitenin katıldığı, 31 üniversitenin ise piste çıkmayı hak kazandığı yarışta ‘Yıldırım Elektromobil’ 12’nci oldu. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Furkan Sökmen'in danışmanlığında öğrenciler tarafından tasarlanan ve geliştirilen araç tamamen yerli.
Alüminyum şasi üzerine yapılan karbon fiber gövde ile sağlamlık ve hafifliği bir arada sağladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Sökmen, "Bunun neticesinde 100 kilometreyi 1 lira ile gidebilen oldukça düşük bir enerji tüketimi yakaladık. Tam dolu şarj ile 300 kilometre yol alabilen aracımız saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Geliştirdiğimiz yeni projeler ve alternatif enerjili araçlar ile Türkiye'nin yerli otomobil sürecine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
BTÜ Rektörü Arif Karademir ise, bu yarışmaya katılmanın bile bir başarı olduğunu söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.