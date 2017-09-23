Öğrencilerin ürettiği elektrikli araç 1 liraya 100 kilometre yol kat ediyor

Alüminyum şasi üzerine yapılan karbon fiber gövde ile sağlamlık ve hafifliği bir arada sağladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Sökmen, "Bunun neticesinde 100 kilometreyi 1 lira ile gidebilen oldukça düşük bir enerji tüketimi yakaladık. Tam dolu şarj ile 300 kilometre yol alabilen aracımız saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Geliştirdiğimiz yeni projeler ve alternatif enerjili araçlar ile Türkiye'nin yerli otomobil sürecine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

BTÜ Rektörü Arif Karademir ise, bu yarışmaya katılmanın bile bir başarı olduğunu söyledi.