Ohal kalktı mı Bakanlar Kurulu son dakika kararları 2018 yeni KHK nasıl olacak

OHAL süresi uzatılacak mı? KHK ne zaman çıkacak? soruların yanıtları merak ediliyor. Ohal ve yeni KHK ile ilgili düzenlemelerin konuşulduğu 2018’in ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Toplantı sonrası milyonlarca kişi tarafından merak edilen Ohal kalktı mı? Bakanlar Kurulu son dakika kararları neler? 2018 yeni KHK nasıl olacak? soruların yanıtlarını bu haberimizde sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ilk gündemi OHAL'in uzatılması kararı. Bir de Mor Beyin uygulamasını indiren ve ByLock mağduru olan kamu çalışanlarının görevlerine iadelerine ilişkin kanun hükmünde kararname de Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. 9 Ocak'ta açılan Meclis mesaisi, terörle mücadelede atılacak adımlar ve dış politika başlıkları masada olacak. Kanun Hükmünde Kararname, birçok vatandaş tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Yeni kanunların çıkmasına olanak tanıyan ve yasama organının anayasadan yetki alarak çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), TBMM'nin yetkileri arasında yer almaktadır. İşte 8 Ocak Bakanlar Kurulu Toplantısı son dakika kararları Ohal ve yeni KHK ile ilglili son açıklamaların detayları...



OHAL'in süresinin 19 Ocak 2018 tarihinde sona erecek olmasının ardından, ''OHAL yeniden uzatılacak mı?'' sorusu gündemdeki yerini hızlı bir şekilde aldı. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusuna Beştepe'de gerçekleştirilecek yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısında öncelik verilecek.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan 2018 yılının ilk Bakanlar Kurulu’nun gündeminde OHAL’in süresinin uzatılması, KHK’lar, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele, Avrupa Birliği var. 19 Ocak’ta sona erecek olan OHAL’in tekrar uzatılıp uzatılmayacağı bu toplantıda gündeme gelecek. Kanun Hükmünde Kararnameler de Bakanlar Kurulu’nun gündeminde.







Ayrıca, “Mor beyin” uygulaması ile telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yüklenenler için neler yapılabileceği bu toplantıda gündeme gelecek. Yeni KHK’ların da gündeme geleceği toplantının bir başka gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen terörle mücadele çalışmaları da masaya yatırılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Fransa ve Almanya ziyaretleri kapsamında Avrupa Birliği ilişkileri de değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.



2018 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak Pazartesi günü yapılacak. 19 Ocak'ta süresi dolacak Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılıp uzatılmamasına ilişkin kararın toplantıda ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre OHAL'in 3 ay süreyle daha uzatılması bekleniyor.



Toplantıda yurt içinde ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da hazır bulunacağı toplantıda güvenlik başlığında, Irak ve Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve sınırdaki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, Suriye konusunda Ocak ayı içerisinde Soçi'de yapılacak Türkiye, İran ve Rusya toplantıları ve Astana sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. FETÖ ile mücadelede atılan adımlar da yine güvenlik başlığında ele alınacak.



Kurul gündeminde ABD'nin Kudüs adımına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan karar sonrası uluslararası camiada atılması muhtemel adımlar da ele alınacak. Ayrıca, ABD'de Halkbank Eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jürinin aldığı karar ve sonrasında Türkiye'nin izleyeceği yol haritasının da değerlendirilmesi bekleniyor.



Erdoğan başkanlığındaki toplatıda Mor Beyin uygulaması ile ByLock kullandığı tespit edilen ve bir kısmı tahliye olan isimlerin görevlerine iadelerine olanak sağlayacak kanun hükmünde kararname konusu da gündeme gelecek.



9 Ocak'ta mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları, ekonomi, Avrupa Birliği konuları da yine kurulun gündemindeki konu başlıkları arasında.







KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) NE ZAMAN ÇIKACAK?



FETÖ'nün ByLock tuzağı nedeniyle kamudan ihraç edilenlerin göreve iade edilmesini öngören kanun hükmünde kararnamenin de toplantıda ele alınması bekleniyor.



OHAL NEDİR?



Olağanüstü hâl (OHAL), olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.



Olağanüstü hâl, 27 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve "anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" olarak nitelendirilen durumlardır. Bu hâllerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.



KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NEDİR?



Kanun hükmünde kararname ya da KHK genel tanım olarak yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye'de 1982 Anayasası'nın 87. maddesi ile, "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.



Anayasa'nın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu düzenlenmiştir.



Bu madde şöyledir:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez."



Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmakta; bu yetki Bakanlar Kurulu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasî hak ve ödevler hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmaktadır. Bunun için TBMM'nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler hem meclis tarafından siyasi denetime hem de Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal denetime tâbidirler.