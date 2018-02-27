OİB, Rus otomotiv pazarını mercek altına aldı

Uludağ ihracatçı Birlikleri'nden (UİB) yapılan açıklamaya göre OİB üyeleri, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'ne ticaret heyeti gezisi düzenledi. 10 Türk firmasından 19 iş adamının katıldığı gezide, Alabuga Özel Ekonomi Bölgesinde yer alan dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Ford Sollers ile Rus kamyon devi Kamaz'ın fabrikası ziyaret edildi. OİB heyeti mevcut ihracatı artırmak için ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyet üyeleri, Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı, Naberezhnye Chelny ve Nizhnekamks belediyeleri yetkilileriyle de görüştü.

Rusya'nın ağırlıklı binek otomobillerden oluşan motorlu araçlar pazarı, 2014'te yüzde 15 daralmayla 2,5 milyon adede geriledi, 2016'da daha da düşerek 1,4 milyon adet oldu. Rusya'nın 2014'te 31 milyar dolar olan otomotiv ithalatı ise 15 milyar dolar seviyesine kadar düştü. Geçen yıl tekrar büyüme trendine girerek 1,6 milyon adede ulaşan Rusya motorlu araç pazarının 2020'de 2,3 milyon adede ulaşması bekleniyor.