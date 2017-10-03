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Ölümsüzlük mantarının 'şampiyon' kadın üreticisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması'nın 2013 ve 2014 Türkiye şampiyonu Reyhan İşcan, kurduğu tesislerde tonlarca mantar üretiyor.

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Evli ve 3 kız çocuğu annesi 47 yaşındaki Reyhan İşcan, bir yakının  tavsiyesi üzerine 2013 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen  Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması'na "istiridye mantarı üretme"  projesiyle katılıp şampiyon oldu.
 
O dönemde aldığı 50 bin lira hibeyle 200 metrekare alanda istiridye  mantarı üretmeye başlayan İşcan, 2014'te "Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve  Proje Yarışması Şampiyonlar Şampiyonu" yarışmasında birinci oldu.
 
"Meşe Kütüğünde Reishi Mantarı Üretim ve Pazarlama Projesi"yle  rakiplerini geride bırakan İşcan, ikinci kez aldığı 50 bin liralık hibeyle,  Uludere Mahallesi'nde kurduğu 115 metrekarelik tesiste, Uzak Doğu'da "ölümsüzlük  mantarı" olarak bilinen "reishi" üretimine başladı.
 
İşcan, yaptığı açıklamada, geçen yıl aralık ayından bu  yana reishi ürettiğini belirterek, "Söz konusu mantar Uzak Doğu'da ölümsüzlük  mantarı olarak biliniyor. Çok değerli bir mantar türü. Reishi mantarının doğada  yetişmesi zor ve uzun yıllar alıyor. 10 bin ağaçta bir yetişen mantar türü.  Mantar türünün sporlarını alıp, özel bir iklimlendirme ve sistemle yetişmesine  olanak sağlıyoruz. Kültür ortamında meşe talaşından sterilize edilen sentetik  kompostlarla üretim gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5 ay sonra mantar kendini  gösteriyor. Meşe kütüğünde de reishi mantarları yetiştiriyorum ancak o ortamda  yetişmesi biraz daha zaman alıyor." ifadelerini kullandı.
 
Yılda 4 ton istiridye ve 200 kilogram reishi ürettiğini ve yurdun dört  bir tarafına gönderdiğini belirten İşcan, reishi mantarını kilosu bin 500 ile 2  bin lira arasında değişen fiyatlardan sattığını aktardı.
 
Yarışmalardan sonra hayatının değiştiğini vurgulayan İşcan, "Sosyal  çevremde farklılıklar oldu. Birçok kadına örnek olup onlara danışmanlık hizmeti  verdim. Diğer kadınları da teşvik ettim. Kadınlarımız küçük bir destekle üretici  olabilir. Türk kadını her şeyin üstesinden gelir." diye konuştu.

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