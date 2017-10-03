Ölümsüzlük mantarının 'şampiyon' kadın üreticisi

Evli ve 3 kız çocuğu annesi 47 yaşındaki Reyhan İşcan, bir yakının tavsiyesi üzerine 2013 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması'na "istiridye mantarı üretme" projesiyle katılıp şampiyon oldu.

O dönemde aldığı 50 bin lira hibeyle 200 metrekare alanda istiridye mantarı üretmeye başlayan İşcan, 2014'te "Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması Şampiyonlar Şampiyonu" yarışmasında birinci oldu.

"Meşe Kütüğünde Reishi Mantarı Üretim ve Pazarlama Projesi"yle rakiplerini geride bırakan İşcan, ikinci kez aldığı 50 bin liralık hibeyle, Uludere Mahallesi'nde kurduğu 115 metrekarelik tesiste, Uzak Doğu'da "ölümsüzlük mantarı" olarak bilinen "reishi" üretimine başladı.

İşcan, yaptığı açıklamada, geçen yıl aralık ayından bu yana reishi ürettiğini belirterek, "Söz konusu mantar Uzak Doğu'da ölümsüzlük mantarı olarak biliniyor. Çok değerli bir mantar türü. Reishi mantarının doğada yetişmesi zor ve uzun yıllar alıyor. 10 bin ağaçta bir yetişen mantar türü. Mantar türünün sporlarını alıp, özel bir iklimlendirme ve sistemle yetişmesine olanak sağlıyoruz. Kültür ortamında meşe talaşından sterilize edilen sentetik kompostlarla üretim gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5 ay sonra mantar kendini gösteriyor. Meşe kütüğünde de reishi mantarları yetiştiriyorum ancak o ortamda yetişmesi biraz daha zaman alıyor." ifadelerini kullandı.

Yılda 4 ton istiridye ve 200 kilogram reishi ürettiğini ve yurdun dört bir tarafına gönderdiğini belirten İşcan, reishi mantarını kilosu bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattığını aktardı.

Yarışmalardan sonra hayatının değiştiğini vurgulayan İşcan, "Sosyal çevremde farklılıklar oldu. Birçok kadına örnek olup onlara danışmanlık hizmeti verdim. Diğer kadınları da teşvik ettim. Kadınlarımız küçük bir destekle üretici olabilir. Türk kadını her şeyin üstesinden gelir." diye konuştu.