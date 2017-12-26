Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ön satışta Alman turist yüzde 40 arttı

Alman turistlerin tercihi yine Türkiye oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’de yaşanan terör saldırıları ve darbe girişimleri nedeniyle yaşanan güvenlik endişesinden ötürü Türkiye’ye bir dönem soğuk bakan Alman turistler, bu yıl gerçekleştirdikleri yüksek ziyaret oranlarını 2018’e de taşıyacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Barener, erken rezervasyon kampanyalarının Almanya’da tüm hızıyla devam ettiğini, şu anda verilerin 2018 yılında Alman turist sayısında ciddi artışa işaret ettiğini söyledi.

AKIN EDECEKLER

 “Alman tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış var” diyen Baraner, en çok satışın Side, Lara, Belek, Bodrum ve Kemer’e  yöneldiğini  anlattı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise, kente gelen yabancı turist sayısının 10,5 milyona ulaştığını belirterek, “Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik. 2018 yılı için çok daha ümitliyiz, ekonomide de Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz” dedi. Çetin Almanya’dan rezervasyonlarda Mısır’da yüzde 72, Antalya ise yüzde 49 artış olduğuna işaret eden Çetin, 2018’in Antalya’nın yılı olacağını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama!

Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama!

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Bakan Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Türkiye'de 'ufo' mu görüntülendi?

Türkiye'de 'ufo' mu görüntülendi?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA