Ön satışta Alman turist yüzde 40 arttı

Türkiye’de yaşanan terör saldırıları ve darbe girişimleri nedeniyle yaşanan güvenlik endişesinden ötürü Türkiye’ye bir dönem soğuk bakan Alman turistler, bu yıl gerçekleştirdikleri yüksek ziyaret oranlarını 2018’e de taşıyacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Barener, erken rezervasyon kampanyalarının Almanya’da tüm hızıyla devam ettiğini, şu anda verilerin 2018 yılında Alman turist sayısında ciddi artışa işaret ettiğini söyledi.

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“Alman tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış var” diyen Baraner, en çok satışın Side, Lara, Belek, Bodrum ve Kemer’e yöneldiğini anlattı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ise, kente gelen yabancı turist sayısının 10,5 milyona ulaştığını belirterek, “Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik. 2018 yılı için çok daha ümitliyiz, ekonomide de Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz” dedi. Çetin Almanya’dan rezervasyonlarda Mısır’da yüzde 72, Antalya ise yüzde 49 artış olduğuna işaret eden Çetin, 2018’in Antalya’nın yılı olacağını söyledi.