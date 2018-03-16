Online alışverişe gelen onay şartı internet alışverişini etkilemedi

BKM verilerine göre ,son dört aya ilişkin internetten kartlı ödeme adedi incelendiğinde, günlük ortalama ödeme adedinin şubat ayında 1.1 milyon adet ile diğer aylara paralel seyretmesi ise işlemlerin başarılı şekilde gerçekleştiğinin önemli bir göstergesi oldu.

BKM tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayı sonunda Türkiye´de 62.9 milyon adet kredi kartı ve 133.7 milyon adet banka kartı kullanılıyor. Kredi kartı sayısı Şubat sonu itibarıyla bir yılda yüzde 7.0, banka kartı sayısı da yüzde 12 arttı.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile şubat ayında yapılan toplam 55.3 milyar liralık ödemenin 49 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 6.3 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme yüzde 40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 16 oldu.

BKM verilerine göre, Şubat ayında yapılan kartlı ödemeler, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 artışla 8.5 milyar liraya çıktı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 13.2 düzeyinden, bu yılın aynı ayında yüzde 15.3'e yükseldi.