ORAN tarafından 115 milyon lira hibe dağıtıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Mali Destek Programları kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat'taki KOBİ ve yatırımcılara 114,5 milyon lira hibe dağıtıldı.

ORAN tarafından düzenlenen 2017 Yılı Mali Destek Programları Kayseri Bilgilendirme Toplantısı Kayseri OSB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, ORAN'ın 2017 yılı mali destek programları kapsamında yürüteceği "Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik", "Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları", "Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi" programlarının proje teklif çağrısına çıkıldığını söyledi.

"Tabiri caizse devlet destekleri yağdırıyor"

Mali destekleri 7 yıldır uyguladıklarını belirten Kilci, "Tabiri caizse devlet destekleri yağdırıyor. Kayseri sanayicisi bundan neden faydalanmasın. Ar-Ge'ye verilen önem arttırılmalı." dedi.

Kilci, ürün çeşitliliğinin arttırılması gerektiğini ve Kayseri'nin ürün çeşitliliği konusunda Türkiye genelinde ilk 10'da olduğunu aktardı.

Program yönetim birimi uzmanı Serdar Arslan da 6 mali destek programı boyunca KOBİ'lere yönelik desteklerin devam ettiğini anlattı.

Arslan, endüstrileşmenin arttırılması, katma değeri yüksek ürün imalatı için bölge sanayisinin desteklenmesinin amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Desteklerimizle 114,5 milyon lira sorumlu olduğumuz üç şehre hibe dağıttık. Bunun toplam yatırım değerini ölçecek olursak 223,5 milyon liraya denk geliyor. Bize 6 destek dönemi boyunca Kayseri'den 959 başvuru oldu. Bunlardan 816'sı KOBİ'lerden, 143'ü ise kar amacı gütmeyen kurumlardan. Bu 816 KOBİ başvurusundan 145 başarılı desteklenebilir projemiz var. Toplam başvuru içerisinde yüzde 20 gibi bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Kayseri'de bu desteklerde 110 milyon lira gibi bir yatırımı desteklemiş oluyoruz."