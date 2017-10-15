Ordu'da fındık 8 liradan işlem gördü

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın 8 liradan işlem gördüğünü belirtti.

Serbest piyasada sezon başından beri beklenen fiyat artışının bir türlü gerçekleşmediğini ifade eden Soydan, 8 lira seviyelerinde seyreden fiyatın, fındık üreticisinin beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

Soydan, bu süreçte TMO'nun fındık alımını sürdürdüğünü anımsatarak, "TMO bu zamana kadar üreticiden 60 bin ton fındık aldı. Bakıldığı zaman üretici tercihini TMO'dan yana kullanmaktadır. Ofisin serbest piyasanın üzerinde fiyatla fındık alması üreticilerimizi bir nebze olsun mutlu ediyor." diye konuştu.

TMO'nun son haftalarda ödemeleri de kısa sürede yapmasının ve kriterlerinin üretici lehine değiştirmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Soydan, şunları kaydetti:

"Ofisin bu hamleleri üretici nezdinde de karşılık bulmuştur. TMO'nun istikrarlı şekilde fındık alımını sürdürmesi önümüzdeki günlerde serbest piyasada şekillenen fiyatların kademeli olarak artmasına neden olacaktır. Çünkü bu şartlarda serbest piyasanın daha fazla dayanma gücü kalmayacaktır. Dolayısıyla serbest piyasa fiyatlarının TMO fiyatlarının üzerine çıkarak 12 lira seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Bizlerin beklentisi bu yönde."

Soydan, TMO'nun yanı sıra serbest piyasayla birlikte yaklaşık 200 bin ton fındığın satışa sunulduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Yaklaşık iki aylık süreçte önemli miktarda fındık satışa sunuldu. Bu durumun piyasaya etkisini önümüzdeki günlerde görmüş olacağız." dedi.