Orta Asya ve Afrika, Türk bankalarını çağırıyor

Küresel krize rağmen sağlamlığını koruyan Türk finans sektörüne ilgi artıyor. Komşu ülkelerin kapısını çaldığı Türk bankalarına Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Ortadoğu gibi coğrafyalardan da şube ve temsilcilik açılması yönünde talepler geliyor. Çok sayıda ülke Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) aracılığı ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi kamu bankalarının yanı sıra özel finans kuruluşlarının gelmesi yönünde talepte bulundu. Türk bankalarının gelmesini isteyen ülkeler, öncelikli olarak Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı ile görüşme yürütüyor. Özellikle Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatçılarla birlikte düzenledikleri yurtdışı programlarda ikili görüşmeler sırasında talep geliyor.

İRAN’ DAN YOĞUN TALEP

Bu kapsamda en fazla talep Afrika, Balkanlar, Kuzey Irak ve İran’dan geldi. İran Halk Bankası’nın faaliyetlerini artırması, Ziraat Bankası’nın ise ülkedeki çalışmalarına hız vermesi için Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor. Kuzey Irak’ta İş Bankası ve Albaraka Türk Erbil’de faaliyet gösterirken, Ziraat Bankası’ndan da mevcut şubelerinin sayısını artırması isteniyor. Son yıllarda Türk bankacılık sektörüne en yoğun ilginin olduğu coğrafyaların başında

Afrika ülkeleri geliyor. Cibuti, Etiyopya başta olmak üzere çok sayıda ülke finansman sorununu çözmek

amacıyla Türk bankası talebinde bulundu. Her iki ülkeden de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin geçen ay yaptığı temaslarda banka kurulmasına yönelik istek geldi. Cibuti’li yetkililer yarın başlayabilecek şekilde Türk bankasının faaliyete geçebilmesi için açık çek verdi. Benzer bir talepte Etiyopya’dan geldi. Ülkedeki bankacılık sisteminin iyileştirilmesi ve şubelerin açılmasının devlet bankalarından başlaması isteniyor.