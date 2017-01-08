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Orta Asya ve Afrika, Türk bankalarını çağırıyor

Ekonomi Bakanlığı’nın ziyaret ettiği hemen her ülkeden, Türk bankalarının kendi- lerinde faaliyet göstermesi talebi geliyor. İran, Etiyopya, Azerbaycan’dan yoğun ilgi gören Türk bankaları kısa süre sonra Londra ve Dubai’de de şube açacak.

  • Ercan Baysal
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Küresel krize rağmen sağlamlığını koruyan Türk finans sektörüne ilgi artıyor. Komşu ülkelerin kapısını çaldığı Türk bankalarına Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Ortadoğu gibi coğrafyalardan da şube ve temsilcilik açılması yönünde talepler geliyor. Çok sayıda ülke Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) aracılığı ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi kamu bankalarının yanı sıra özel finans kuruluşlarının gelmesi yönünde talepte bulundu. Türk bankalarının gelmesini isteyen ülkeler, öncelikli olarak Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı ile görüşme yürütüyor. Özellikle Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatçılarla birlikte düzenledikleri yurtdışı programlarda ikili görüşmeler sırasında talep geliyor. 

İRAN’ DAN YOĞUN TALEP

Bu kapsamda en fazla talep Afrika, Balkanlar, Kuzey Irak ve İran’dan geldi. İran Halk Bankası’nın faaliyetlerini artırması, Ziraat Bankası’nın ise ülkedeki çalışmalarına hız vermesi için Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyor. Kuzey Irak’ta İş Bankası ve Albaraka Türk Erbil’de faaliyet gösterirken, Ziraat Bankası’ndan da mevcut şubelerinin sayısını artırması isteniyor. Son yıllarda Türk bankacılık sektörüne en yoğun ilginin olduğu coğrafyaların başında 

Afrika  ülkeleri geliyor. Cibuti, Etiyopya başta olmak üzere çok sayıda ülke finansman sorununu çözmek 

amacıyla Türk bankası talebinde bulundu. Her iki ülkeden de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin geçen ay yaptığı temaslarda banka kurulmasına yönelik istek geldi. Cibuti’li yetkililer yarın başlayabilecek şekilde Türk bankasının faaliyete geçebilmesi için açık çek verdi. Benzer bir talepte Etiyopya’dan geldi. Ülkedeki bankacılık sisteminin iyileştirilmesi ve şubelerin açılmasının devlet bankalarından başlaması isteniyor. 

ZİRAAT’TEN ÖZEL YAPILANMA

Ziraat Bankası, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da şube sayısını artırmayı planlıyor. Banka yetkilileri yurtdışındaki faaliyetler ilişkin ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık yaparak Türkiye’nin dış ticaret ilişkilerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiliyor. “İster banka ister şube olsun 

ağırlıklı olarak yerel personel ile çalışıp bankamızın bulunduğu coğrafya ile uyumlu bir hizmet sunmasını hedefliyoruz” diyor. Ayrıca faizsiz bankacılık sektörünün kısa sürede en önemli oyuncularından biri haline gelen Ziraat Katılım Bankası Dubai ve Londra gibi şehirlerde ofis açmayı planlıyor.

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