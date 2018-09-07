Oruç Reis, Karadeniz’de petrol keşfine çıktı

Milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis, demir alarak petrol ve doğalgaz keşfi için Zonguldak ve Bartın açıklarında araştırma faaliyetlerine başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bakanlık olarak bir sloganımız var, ‘Varsa bulacağız.’ İnşallah var, ümitliyiz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi. Oruç Reis’in bin 500 metre derinlikten bilgi toplayabildiğini belirten Dönmez, ‘’Bu gemi diğer benzerlerinden çok daha nitelikli ve donanımlı. Hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu sismik çalışma yapabiliyor’’ diye konuştu. Bakan Dönmez, Zonguldak’ta demirleyen Oruç Reis gemisinde incelemelerde bulundu.

Geminin yüzde 90 yerli

Oruç Reis’in resmi olarak göreve başladığını anlatan Enerji Bakanı Dönmez, bu geminin diğer benzerlerinden çok daha nitelikli ve donanımlı olduğunu kaydetti. Bakan Dönmez, “Yaklaşık 1.500 metrelik, gemiye monte edilmiş özel bir kol yardımıyla deniz tabanındaki bilgileri toplayabiliyor. Deniz tabanından yaklaşık 18 metre derinliğe inmek suretiyle örnek alabiliyor. Su içerisinden örnek alabiliyor, görüntüleme yapabiliyor. Bunlar sayesinde kendi ekonomik kullanımımız altındaki sularımızda bu çalışmaları kendi milli gemimizde yapıyoruz. Milli gemimiz diyorum çünkü bu gemi Türkiye’deki milli tersanelerde yapıldı, yaklaşık yüzde 90’ı yerli malzeme kullanmak suretiyle gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak ve Bartın'da

Oruç Reis’in Zonguldak ve Bartın açıklarında çalışma yapacağını kaydeden Enerji Bakanı Dönmez, “Zonguldak ve Bartın ayrıca bizim madencilik şehirlerimiz. Taş kömürü madenlerimizin bazı uzantıları denizin altına doğru gidiyor. Nitekim denizin altında biz burada madencilik yapıyoruz. Şimdi o formasyon ne kadar derine gidiyor, ne kadar açıklıkta bunları çalışmalar bittikten sonra belirlemiş olacak. Yaklaşık 1 aylık daha burada iş programımız söz konusu” ifadelerini kullandı.

İlk sondaj 1-2 aya Akdeniz'de yapılacak

Sismik araştırmaların akabinde sondaj çalışmaları yapılacağını anlatan Bakan Dönmez, “İlk sondajımız inşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Akdeniz’de Antalya açıklarında planlıyoruz. O da yine millileştirdiğimiz bir gemi. Bir başka çalışmamız da Karadeniz için ikinci gemi almak. Hem Karadeniz’de hem Akdeniz’de petrol ve doğalgaz rezerviyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bakanlık olarak bir sloganımız var,

‘Varsa bulacağız.’ İnşallah var, ümitliyiz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz, bundan sonrası da artık biraz “Ya nasip” demek. Milletimizin bu konudaki beklentilerini biliyoruz, bu beklentilerini duaya çevirirlerse en kısa sürede bu keşifleri de yapmış oluruz. Ümitliyiz ve ne kadar isabetli olduğumuzu zaman gösterecek” dedi.

Hızımızı artırmamız gerek

Soruları da yanıtlayan Bakan Dönmez, “Sırf bu havzadaki taş kömürü rezervi 1.5 milyar ton. Bu hızla gidersek bin 500 yılda tüketemeyiz. Hızımızı artırmamız gerekiyor. Özel sektörü de bu işin içerisine aldık” dedi.

İstihdam iki katına çıkacak

Bakan Fatih Dönmez, “Özel sektörün yıllık üretim öngörüsü var mı?” sorusu üzerine şunları kaydetti: “Hedefimiz 5 yıl içerisinde 7.5 ila 10 milyon ton yıla çıkarmak üretimi. Özel sektörle birlikte 11 bin kişinin istihdamı söz konusu. Burada da istihdamı 2 katına çıkarmış olacağız”

(Aksam)