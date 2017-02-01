OSB yatırımlarına 388 milyon liralık ödenek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güçlü ekonomi ve sanayi anlayışıyla planlı sanayileşmenin yapı taşlarını oluşturan OSB ve sanayi siteleri projelerine yönelik yatırımların her geçen yıl artmaya devam ettiği belirtildi.

OSB, sanayi siteleri ve Ergene Havzası OSB projelerinin toplulaştırılmış olarak yer aldığı 2017 yılı Yatırım Programı’nın 14 Ocak’ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, bu yıl 22’si OSB, 3’ü sanayi sitesi olmak üzere 25 yeni projenin yatırım programına dahil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "OSB ve sanayi siteleri projelerinin tamamlanarak ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılması amacıyla 2016 yılı ödeneğine göre 2017 yılı ödeneği yüzde 75 artırılarak 387 milyon 986 bin liraya çıkarılmıştır. Bu rakam geçen yıl 222 milyon 2 bin liraydı." ifadelerine yer verildi.