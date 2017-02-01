OSB’lerin ödeneği yüzde 75 artırıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB ve sanayi sitesi alt yapı yatırımları için ödeneğini bu yıl yüzde 75 oranında artırarak 388 milyon TL’ye çıkardı. Söz konusu rakam geçen yıl 222 milyon lira idi. Bakanlık ayrıca 2017 yılı için 25 adet (22 OSB ve 3 SS) yeni projeyi yatırım programına dahil etti. Sanayi Bakanlığı yıl sonuna kadar ise 31 bin kişiye istihdam imkanı sunacak olan 9 OSB ve 2 SS projesini tamamlamayı planlıyor.

1.6 MİLYON İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerine yönelik ödeneklerdeki artışın önemli olduğunu belirterek “Daha fazla altyapı yatırımı yapılacak. OSB’lerin alt yapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından üst yapıda sanayicinin özel sektörün yatırımlarıyla üretime dönüşürse istihdama önemli ölçüde katkı sağlar. Sayısal olarak OSB’ler oluşturulurken yapılaşmasını da sağlamamız lazım. OSB’lerin boş alanlar halinde kalmasına izin vermememiz gerekiyor” dedi. Türkiye genelinde geçen yıl sonu itibariyle 294 Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1 milyon 640 bin kişi istihdam ediliyor. OSB’lerin altyapı çalışmalarına, sanayi sitelerinin ise alt ve üst yapı projelerine uygun şartlarda kredi sağlanıyor. 2016 fiyatlarıyla, OSB’lere 3.5 milyar TL, sanayi sitelerine ise 4.8 milyar TL kredi kullandırıldı.