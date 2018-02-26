‘Osman Ağa’nın Karsambaç’ı artık dünya markası

Kahramanmaraş’taki Ahir Dağı’ndan bin bir emekle getirdiği karla meyve özlerini karıştıran Osman Ağa’nın Karsambaç’ından, 1800’lü yıllarda bir dünya markası çıktı. Yurtiçinde 300, yurt dışında ise 22 ülkede 55 mağazası bulunan MADO markasının temelleri 168 yıl önce Kahramanmaraş’ta 25 metrekarelik bir dükkanda atıldı. Yaşar Ailesi’nin temellerini attığı marka, 1962 yılında ilk dükkanını açtı. Ardından bu dükkanı bir fabrika takip etti. 1992 yılında Bağdat Caddesi’nde açılan MADO ise kurumsal kimliğe bürünüşün ilk adımı oldu. 168 yıl önce el yordamıyla yapılan dondurmalar şimdi dev fabrikalarda üretiliyor. Kahramanmaraş Dondurması MADO ile birlikte 22 ülkeye ulaşıyor. Markanın kuruluş hikayesini, MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur’dan dinledik…

- MADO’nun kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Ne zaman, nerede ve nasıl kuruldu?

168 yıllık MADO Dondurması serüvenini başlatan Yaşar Ailesi’nin ilk ustası Osman Ağa’nın ilham kaynağı, doğal zenginlikleriyle K.Maraş’taki Ahir Dağı’dır. Anadolu’da yaz aylarında, dağların yamaçlarında ve vadilerinde biriken el değmemiş kara, pekmez ve meyve özleri karıştırılarak yapılan ‘Karsambaç’ çok eski bir gelenektir. Ahir Dağı’ndan bin bir emekle getirilen kara, özenle toplanan meyvelerin özlerini karıştıran Osman Ağa’nın Karsambaç’ı, dünyada haklı üne sahip Kahramanmaraş Dondurması’nın ilk adımlarıdır. Bu coğrafyaya özgü kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklere beslenen keçilerin eşsiz kıvam ve aromaya sahip sütleri ve topraktan fışkıran yabani orkide çiçeklerinin yumru köklerinden elde edilen mucizevi salep MADO Dondurması’na taklit edilmesi imkansız olan bir lezzet, aroma ve kıvam sağlıyor. Dünyanın tanıdığı MADO’nun macerası Kahramanmaraş’ta 25 metrekarelik bir dükkanda başlar. 1962 yılında kurulan Yaşar Dondurma’nın ilk dükkanını, Kahramanmaraş’taki fabrikanın kurulumu takip etti. 1992 yılında Bağdat Caddesi’nde açılan MADO Cafe mağazası ile de bugünkü franchise sisteminin ilk adımı atılmış oldu.

- MADO’nun bugünkü büyüklüğü nedir? Şube sayısı ve çalışan sayısı nedir?

Yurtiçinde 54 ilde 300’ün üzerinde, yurtdışında 22 ülkede 55 mağazamız bulunuyor.

Hali hazırda tüm yurt çapında hizmet vermekte olan 400’ü aşkın mağazamız 7 bin 500 çalışanımızla cafe segmentinde açık ara liderliğimizi koruyoruz.

- Üretim nerede yapılıyor? Kapasitesi hakkında bilgi verir misiniz?

Mağazalarımızdaki ürünlerin tamamı MADO fabrikalarında üretilmekte. Ürün gamımızda 350’den fazla kalem ve bunların alt çeşitlerinden oluşan zengin bir portföyümüz var. Üretim konusunda en çok özen gösterdiğimiz işlerin başında ise AR-GE geliyor. Ekibimiz bir yandan mevcut ürün portföyümüzü gözden geçirirken, bir yandan da gerek yurt içinden, gerekse yurt dışında dünya pazarına ait özgün ve seçkin lezzetler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yurtdışı operasyonumuz, üretim kapasitemizin henüz yüzde 15 i düzeyinde seyrediyor. Ancak bu oranın kısa zamanda yüzde 50 leri bulmasını amaçlıyoruz. Daha önce Bulgaristan’da açtığımız fabrika, yeni üretime başlayan Kahramanmaraş’ta 45 bin metrekare alana sahip üretim merkezimizle kapasitemizi de katlayacağız.

- Yeni yatırım planlarınız neler? 2018 ve sonrası için hedefleriniz nedir? Yeni fabrika şube yatırımları olacak mı? Olacaksa detayları neler?

Ulusal ve uluslararası rakip ve pazar araştırmaları yaparak ülke özelinde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda kararlar vermekteyiz. Yatırımcı konusunda güvenilir, sektör tecrübeli olması önemli kriterlerimizdendir. Tüketici talepleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Önümüzdeki dönemde mutlaka yeni yatırımlarımız olacak.

- Bir satış süreci gerçekleştirdiniz, ortaklık payları hakkında bilgi verir misiniz?

MADO ile Katarlı Al Syraiya Group ve Venture Capital Bank arasındaki anlaşmada ortaklık paylarında MADO’nun yüzde 57.3, diğer ortakların payının ise Lüksemburg’da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden yüzde 42.7 olduğunu söyleyebiliriz. Bu ortaklık ile özellikle yurtdışı operasyonumuz büyümeye devam edecek.

- Yurtdışında hedefleriniz neler?

Bizim yurtdışı gelişim stratejimizin temeli, iş ortaklığı mantığıyla kurgulanmış bir Master Franchise sistemine dayanıyor. Birçok aday arasından, hizmet sektöründe deneyimli yatırımcılarla proje geliştiriyoruz. Burada orta ve uzun vade hedeflerimizin örtüşmesi bizim için çok önemli bir kriter. Master plan belli olduktan sonra bunu aşamalar şeklinde uygulamaya koyuyoruz. K.Maraş ile aynı kalitede üretim yaptığımız Bulgaristan’daki fabrikamızla, Avrupa’da açacağımız mağazalarımıza buradan ürün gönderiyoruz.

Yurtdışında 2018 yıl sonunda ortalama 35 mağaza açma hedefiyle toplam 90 mağaza olmayı hedefliyoruz. Amerika, İngiltere, Taiwan, Oman, Malezya, Rusya, Fas, Tunusia, Türkmenistan, Özbekistan ve özellikle ingiltere, Rusya, Ukranya, Almanya, Norveç ve İsveç gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yakın zamanda faaliyet göstereceğiz.