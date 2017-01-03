Osman Gazi Köprüsü’nü gördü, yeni fabrikayı Yalova’ya kuracak

Mustafa, Çetin ve Abdullah Tecdelioğlu kardeşlerin yönetimindeki Tecde Grup bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ‘civata, vida ve bağlantı elemanları’ üreticilerinden Çetin Civata, 5’inci fabrikayı Yalova’ya kuruyor. Halen Avcılar, İkitelli ve Çatalca olmak üzere 3’ü İstanbul, biri Malatya’da 4 fabrika ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen Çetin Civata Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu “Yalova OSB’de yer aldık. Yeni fabrikayı oraya kuracağız” dedi. Yalova’nın Osman Gazi Köprüsü’nün açılmasından sonra hızlı gelişeceğini belirten Tecdelioğlu “Yalova, otomotiv sanayi için önemli cazibe merkezi oldu. İstanbul, İzmir ve Bursa’ya çok yaklaştı” diye konuştu. Tecdelioğlu olarak şu anda günlük ortalama 20 milyon adetlik üretim yaparken, üretimin yüzde 40’ını 18 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Tecdelioğlu “Bu ihracatın yüzde 90’ı Avrupa’ya, yüzde 80’i ise Almanya’ya yapılıyor. Mercedes, Audi, Jaguar, BMV, Siemens, Fiat, TOFAŞ gibi birçok firmaya üretim yapıyoruz. Almanya’da da bir pazarlama şirketi kurduk ki orada pazarlamayı güçlendireceğiz” diye konuştu. Aynı zamanda İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı da olan Çetin Tecdelioğlu ayrıca, kurdukları Boğaziçi Bilgisayar ile kendi markaları Aidata’yı ürettiklerini de belirterek “Ayrıca akıllı tahta da üretiyoruz. Küçük çapta da olsa ihracata başladık. Asus ve Lenova’nın distribütörlüğünü yapıyor ve 250 kişilik istihdama ulaşmış durumda” dedi.

İNŞAATA GİRDİK

Tecdelioğlu, 600’ü Çetin Civata bünyesinde olmak üzere grup bünyesinde toplam bin kişinin çalıştığını söyledi. Tecdelioğlu ayrıca, butik olarak elektrik dağıtım işine ve inşaata da girdiklerini belirterek “Büyükçekmece’de 80 daire başlattık. Ardından 200 daire daha yapacağız” dedi.