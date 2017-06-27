Osmangazi, Bursa’da konut fiyatlarını uçurdu

Mega proje Osmangazi Köprüsü’nün 30 Haziran 2016’da açılmasıyla birlikte İstanbul-Bursa arası özellikle Anadolu Yakası’ndan 1.5 saate düştü. Bir anlamda Bursa, İstanbul Anadolu Yakası’nın en uçtaki ilçesi konumuna geldi. İstanbul’da yaşayan pek çok beyaz yakalı da şehir içinde çalışıyormuş gibi Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Bursa’da faaliyet gösteren firmalarda işe başladı. Bunu fırsat bilen inşaat sektörü de, arsa fiyatları İstanbul’dan ortalama 3 kat daha ucuz olan Bursa’da yatırım yapmaya başladı.

3+1 DAİRE 500 BİN TL

Osmangazi Köprüsü’nün etkisiyle son 3 yılda konut fiyatları yüzde 100 ila 200 arasında arttı. Bursa’da birbiri ardına lüks konut projeleri inşa edilirken, fiyatlar ise arsa sıkıntısının yaşandığı İstanbul’dan çok daha uygun. Bursa’da metroya yakın, merkezdeki lüks bir sitede yeni yapılan 2+1 dairenin fiyatı 410 bin TL iken, 3+1 ise 500 bin TL’den alıcı buluyor. İstanbul’da ise aynı özelliklere sahip 2+1 daire ilçesine göre 700 bin ile 2 milyon TL, 3+1 ise 1 milyon ile 4.5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.