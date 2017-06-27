Osmangazi, Bursa’da konut fiyatlarını uçurdu
Osmangazi Köprüsü’nün yapılması ile İstanbul’a 1.5 saatlik mesafeye düşen Bursa’da konut fiyatları uçtu. Bursa Emlakçılar Odası Başkan Erdal Çelebi “Son 3 yılda Bazı ilçelerde yüzde 100, bazısında yüzde 200 değer artışları yaşandı” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Mega proje Osmangazi Köprüsü’nün 30 Haziran 2016’da açılmasıyla birlikte İstanbul-Bursa arası özellikle Anadolu Yakası’ndan 1.5 saate düştü. Bir anlamda Bursa, İstanbul Anadolu Yakası’nın en uçtaki ilçesi konumuna geldi. İstanbul’da yaşayan pek çok beyaz yakalı da şehir içinde çalışıyormuş gibi Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Bursa’da faaliyet gösteren firmalarda işe başladı. Bunu fırsat bilen inşaat sektörü de, arsa fiyatları İstanbul’dan ortalama 3 kat daha ucuz olan Bursa’da yatırım yapmaya başladı.
3+1 DAİRE 500 BİN TL
Osmangazi Köprüsü’nün etkisiyle son 3 yılda konut fiyatları yüzde 100 ila 200 arasında arttı. Bursa’da birbiri ardına lüks konut projeleri inşa edilirken, fiyatlar ise arsa sıkıntısının yaşandığı İstanbul’dan çok daha uygun. Bursa’da metroya yakın, merkezdeki lüks bir sitede yeni yapılan 2+1 dairenin fiyatı 410 bin TL iken, 3+1 ise 500 bin TL’den alıcı buluyor. İstanbul’da ise aynı özelliklere sahip 2+1 daire ilçesine göre 700 bin ile 2 milyon TL, 3+1 ise 1 milyon ile 4.5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
İMAR PLANLARI DEĞECEK
İstanbul’da emlak ve arsa fiyatlarının doygunluk yaşandığını Bursa’da ise uygun fiyatların giderek prim yaptığını ifade eden Çelebi “Yatırım yapmak için Bursa cazibe merkezi oldu. Özellikle yatırım amaçlı emlak ve arsa almak isteyenler kazançlı çıkar. Bursa’nın planları 5 milyon nüfusa göre yapıldı. Bu imar planları değişip yeni alanlar açılması 1-2 yıl içinde gerçekleşir. O zaman da buraya yatırım yapanlar önemli kazanımlar elde eder” diye konuştu.
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