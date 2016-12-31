Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürüldü.
- İHA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak 2017 saat 14.00'te açılacağını söyledi.
Bakan Arslan: İnternerte Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız.
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