Osmanlı saraylarının içme suyu olan Çenesuyu Ortadoğu'nun ardından dünya pazarına açılıyor

Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde adı şairlerin mısralarıyla taşlara kazınan, saray ve konaklarda içilen Çenesuyu, yurt dışından da rağbet görüyor.

Evliya Çelebi'nin İzmit'teki çeşmelerden akan sular için "abıhayat" gibidir derken, Çenesuyu'ndan bahsettiği aktarılıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki belediye tesisinde işlenen ve yılın ilk 6 ayında Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 10 milyon şişe ihracatı yapılan suyun, dünya pazarında yerini alması için 71 ülkeye numune gönderilerek, görüşmeler gerçekleştiriliyor.

"Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin'le diyaloglarımız oldu"

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çenesuyu'nun tarihinin Osmanlı dönemine dayandığını ifade ederek, Türkiye'nin en güzel sularından birisi olduğunu söyledi.

Çene isminin bölgedeki Çene Dağı'ndan geldiğini belirten Bulut, suyun diğerleriyle karşılaştırıldığında yumuşak ve tuz oranının düşük olması dolayısıyla daha çok tercih edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin her yerinde olmak istemediklerini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Çünkü kaynağımız yeterli olmayabilir ama suyumuzun da tadını herkese duyurmak istiyoruz. Türkiye dışında Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin ile diyaloglarımız oldu. Son günlerde Arap ve Körfez ülkeleriyle diyaloglarımız hızlı şekilde artmaya başladı. Yumuşak su olması, tadıyla ilgili bir hoşnutluk olması bizim için memnuniyet verici. O bölgede de 12 ay sıcak olması ve talepkar olmaları bizi sevindiriyor."