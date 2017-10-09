Otel soygununa villa kiralama alternatif oldu
Türkiye’de az sayıda bulunan muhafazakar otellerde fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor. Kimisinin geceliği 7 bin 200 TL’den başlıyor, kimisinin 31 bin TL’ye kadar çıkıyor. 4 kişilik bir ailenin toplam masrafı indirimli olarak 80 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde her şey dahil otellerde de yerli turist, yabancıların aldığı fiyatları ne yazık ki alamıyor.
Sektördeki bu çarpık durumu gören iki genç girişimci, geçen yıl villa kiralama sektörüne girerek yeni bir akım başlattı. Fatih Tongal ve Ömer Bacak kurdukları ‘villacım.com’ sitesiyle hem muhafazakar kesime hem de uygun fiyatlı tatil yapmak isteyen yerli turiste alternatif bir kanal oluşturdu.
HAFTALIK 3 BİN TL
Şirketin kurucu ortaklarından Fatih Tongal, 300 TL sermaye ile girdikleri villa kiralama işinde bugün 2 milyon TL ciro gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün 320 villa ile hizmet verdiklerini belirten Tongal “Kaş ve Kalkan’da bulunan villalarımızda yılda 7 bin civarında kişiyi ağırlıyoruz. Yaptığımız iş yeni bir sektör olmamasına rağmen, Türk turizm konseptinde kendine yeni yeni yer arıyor. Büyüme potansiyeli var” dedi. İnsanların tatilde kendilerini özel hissetmek istediklerini söyleyen Tongal “5 kişiden oluşan bir aile düşünün, haftalık 3 bin TL’den bir villa kiraladı. Bu ailenin günlük ödeyeceği rakam 425 TL. Bunu kişiye böldüğünüzde 85 TL’ye denk geliyor. Bu fiyata pansiyon dahi bulmanın mümkün değil” dedi.
TAMAMI HAVUZLU
32 bin TL’ye de kiralık villa olduğunu söyleyen Ömer Bacak ise “Bu kişinin isteğine kalmış. 3 bin TL’ye de villamız mevcut, 32 bin TL’ye de. Çok lüks villalarımız da var. 10-15 kişiyi ağırlayabileceğimiz, içlerinde jakuzi ve şömine olan…” dedi. Villaların çoğunun doğa veya deniz manzaralı olduğunu ifade eden Bacak “Tamamı dayalı döşeli evler, hepsinde yüzme havuzu var” diye konuştu.
AMERiKA’DAN BiLE MiSAFiRiMiZ OLDU
Müşteri portföylerinde muhafazakar ailelerin bulunduğunu söyleyen Fatih Tongal “İslami otellere baktığınızda fiyatlar uçmuş durumda. Biz kişiye tamamıyla özel bir tatil konsepti sunuyoruz. Ailesi ile birlikte kimsenin görmediği bir ortam vermiş oluyoruz. Havuzunuz sadece sizin. Bu nedenle özellikle gizliliğe önem veren aile ve kişilerden çok ilgi görüyoruz” dedi. Yabancılardan da büyük ilgi gördüklerini söyleyen Tongal “Ağırlıkla İngiliz müşterilerimiz var. Amerika’dan bile misafirimiz oldu. Geçen nisan ayında Pakistan asıllı İngilizler geldi, tesettürlü bir aileydi. Çok memnun kaldılar ve seneye yeniden rezervasyon yaptırdılar” dedi.
HEDEFiMiZ 10 BiN MİSAFiRE ULAŞMAK
Ömer Bacak ise, önümüzdeki yaz sezonunun rezervasyonlarını şimdiden aldıklarını belirterek “Hedefimiz 10 bin kişiye ulaşabilmek. Villa sayımızı da 500’e ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Sadece ailelerin değil, gençlerin de villa kiralama işine ilgi gösterdiklerini belirten Bacak “üniversite öğrencilerinden talepler alıyoruz. Balayı için arayanlar var” ifadelerini kullandı. Sistemin nasıl işlediğini anlatan Bacak “Villa sahiplerine haftalık veya aylık kira ücretlerini ödüyoruz. Bizim ise belli oranda komisyonumuz var. Sistem bu şekilde. Kiralamada ise yüzde 30’unu kaparo olarak alıyoruz. Kalanı villaya girmeden önce tahsil ediyoruz” dedi.
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