Otoda en düşük vergi 646 lira oluyor
Bazı vergi ve harçlar, Maliye Bakanlığı’nın 2017 yılı için yüzde 3.83 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında hesaplandı.
Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlere göre, 2016 yılı için 46 lira olan Özel İletişim Vergisi, gelecek yıldan itibaren 47 lira olarak uygulanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’ne göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin halen 623 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 646 liraya çıkacak. Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 997 liradan bin 35 liraya yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 23 bin 586 liraya çıkacak.
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne göre ise konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak. Yeni yılda Emlak Vergisi de yeniden değerleme oranı olan yüzde 3.83 oranında artacak, Yeni yılda pasaport harcı 175.5 lira, A sınıfı sürücü belgesi ise 143.7 lira olarak uygulanacak.
Çevreyi kirletene 203 lira ceza
Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 203 lira oldu. Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü ve titreşim oluşturan konutlar için 843 lira, ulaşım araçları için 2 bin 543 lira, iş yerleri ve atölyeler için 8 bin 491 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise 25 bin 486 lira ceza uygulanacak. Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 54 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 2 bin 117 lira ceza verilecek .
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