Otoda kampanya baharı

130 BİN TL, 36 AY, 0.99 FAİZLE

Mercedes-Benz Türk, nisan ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında yüzde 0.99 faizli kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Nisan ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130 bin TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile yüzde 0.99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

8.549 TL TAKSİTLE

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2017 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için nisan ayında geçerli olacak; araç+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250 bin TL kredi tutarı için, 36 ay vade, yüzde 1.11 faiz oranı ve 8 bin 549 TL aylık ödemeyle Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.

1.750 TL İNDİRİM

Dacia, Sandero, Lodgy ve Dokker müşterilerine 30 bin TL kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı sunuyor. Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Sandero Ambiance 1.0 versiyonu satın alımlarında liste fiyatı üzerinden 1.000 TL, modelin diğer versiyonlarında ise 1.750 TL ilave indirim uygulanıyor. Lodgy, Dokker Combi ve Van modellerinde ise 1.750 TL ilave indirim bulunuyor. Ayrıca Dacia Finans’tan kredi kullanarak yapılan tüm Dacia binek modellerinde +1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim hediye ediliyor. Nisan ayında Sandero 53 bin 900 TL, Dokker Van 60 bin 50 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

15 AY İÇİN 0.5 FAİZ

Honda, nisana özel bir fırsatlar sunuyor. Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu avantaj kapsamında 98 bin 650 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic RS ve Civic Dizel modelleri, 25 bin TL için 15 aylık vadede yüzde 0. 5’lik faiz fırsatıyla satın alınabilecek.