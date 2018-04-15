Otoda kampanya baharı
Otomotiv sektörü bahar ile birlikte yeni kampanyalara imza atmaya başladı. Şirketler ‘sıfır’ ya da çok uygun faiz oranları ile kredi imkanı tanıyor. Ayrıca takas desteği, belli limitler kadar indirim de bu kampanyaların arasında yer alıyor. Kampanyalar nisan ayı sonuna kadar sürecek.
- KAAN ZENGİNLİ
130 BİN TL, 36 AY, 0.99 FAİZLE
Mercedes-Benz Türk, nisan ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında yüzde 0.99 faizli kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Nisan ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130 bin TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile yüzde 0.99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.
8.549 TL TAKSİTLE
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2017 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için nisan ayında geçerli olacak; araç+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250 bin TL kredi tutarı için, 36 ay vade, yüzde 1.11 faiz oranı ve 8 bin 549 TL aylık ödemeyle Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.
1.750 TL İNDİRİM
Dacia, Sandero, Lodgy ve Dokker müşterilerine 30 bin TL kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı sunuyor. Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Sandero Ambiance 1.0 versiyonu satın alımlarında liste fiyatı üzerinden 1.000 TL, modelin diğer versiyonlarında ise 1.750 TL ilave indirim uygulanıyor. Lodgy, Dokker Combi ve Van modellerinde ise 1.750 TL ilave indirim bulunuyor. Ayrıca Dacia Finans’tan kredi kullanarak yapılan tüm Dacia binek modellerinde +1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim hediye ediliyor. Nisan ayında Sandero 53 bin 900 TL, Dokker Van 60 bin 50 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
15 AY İÇİN 0.5 FAİZ
Honda, nisana özel bir fırsatlar sunuyor. Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu avantaj kapsamında 98 bin 650 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic RS ve Civic Dizel modelleri, 25 bin TL için 15 aylık vadede yüzde 0. 5’lik faiz fırsatıyla satın alınabilecek.
ZUBİZU’YA UYGUN ÖDEME
Volkswagen Binek Araç, yüzde 5’den yüzde 12’ye varan özel fiyat avantajları Volkswagen sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında; 2018 model Passat modelleri yüzde 12’ye, 2018 model Yeni Polo ve 2018 model Golf modelleri yüzde 8’e, 2018 model Tiguan modelleri ile 2017 model Jetta ve 2017 model Yeni Arteon modelleri ise yüzde 5’e varan indirim oranlarıyla satılıyor.
70 BİN TL’YE 20 AY VADE
Yeni Jeep Compass, yakıt verimliliğine sahip güçlü motor seçenekleri, özgün Jeep tasarımıyle ön plana çıkıyor. 4x4 ile donatılmış olan yeni Compass, 185 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 70 bin TL’ye kadar 20 ay vadeyle 1.07 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
30 BİN TL’YE ‘SIFIR FAİZ’
Nisan ayında Renault Clio ve Kangoo modellerinde maksimum 30 bin TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Diğer modeller için ise 30 bin TL kredi 24 aya kadar yüzde 1.29 faiz yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin TL kredi 48 aya kadar yüzde 1.39 sabit faiz oranı var. Renault Renault Finans’tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Clio HB ve Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg versiyon satın alımlarında liste fiyatı üzerinden 1.750TL, diğer versiyonlarında ise 2 bin 500TL ilave indirim uygulanıyor. Kangoo Multix ve Kangoo Express satın alımlarında ise liste fiyatı üzerinden 2 bin 250TL ilave indirim sunuluyor.
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