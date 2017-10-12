Otomatik BES’te kamu gönüllü BES’te özel farkı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Türkiye’de yoluna tam gaz devam ediyor. İki yapıda uygulanan sistem 10 milyon kişiyi aştı. 1 Ocak’ta uygulanmaya başlayan otomatik BES’e bakıldığında, bugüne kadar 7 milyondan fazla çalışan sisteme otomatik olarak dahil edildi. Bunların 4 milyonu cayma hakkını kullanarak sistemden ayrıldı. 3.2 milyon çalışan sistemden çıkmayarak otomatik BES’e devam etti.

Oto BES’te toplam katılımcı sayısının yaklaşık olarak yarısı kamuya ait bankaların BES ve hayat şirketleri olan Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Hayat ile Ziraat Hayat ve Emeklilik şirketlerinde bulunuyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, otomatik BES’te kamu şirketlerindeki katılımcılar, toplamın %46’sını oluşturuyor. Otomatik katılımda Ziraat Hayat ve Emeklilik, 643 bin katılımcı sayısı ile liderliğe otururken, Halk Hayat ve Emeklilik, 481 bin katılımcıyla ikinci sırada, Vakıf Emeklilik ve Hayat ise 393 bin katılımcı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu üç şirketi 338 bin katılımcıyla Garanti Hayat ve Emeklilik takip ediyor.

GÖNÜLLÜ BES’TE % 60 İLK 4’ÜN

EGM’nin 8 Eylül tarihli raporunda gönüllü BES’teki toplam katılımcı sayısı 6.8 milyon olarak hesaplandı. Bu branşta en fazla katılımcıya sahip dört şirket Garanti Hayat ve Emeklilik, Anadolu Hayat ve Emeklilik, Avivasa Emeklilik ve Hayat ile Allianz oldu. Bu şirketlerin toplam katılımcı sayısının 4.1 milyon kişi olduğu görülürken, ortaya çıkan bu rakam da toplam katılımcı sayısının %60’ı olarak hesaplandı.

Öte yandan otomatik BES’teki toplam katılımcıların yarısını elinde tutan üç kamu şirketi, gönüllü BES’te toplam 1.5 milyon katılımcıya sahip. Bu da toplam katılımcı sayısının %22’sine denk geliyor.