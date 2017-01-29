Otomatik katılım ekonomiye pozitif katkı sağlayacak

Otomatik katılımla birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi’nin hem portföy hem de fon büyüklüğü açısından hızlı bir büyüme göstereceğini belirten Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı “Ocak ayında 2 milyon, nisan ayında 4 milyon ve temmuz ayında da 1.5 milyon kişi kademeli olarak sisteme dahil olacak. Bu katılımlar ile birlikte sektördeki gelişim Türkiye ekonomisine 2017 yılında pozitif katkı sağlayacaktır” dedi. Obalı, sektör olarak gerek fon gerekse katılımcı sayısı bakımından başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını söyledi. Obalı “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla katılımcı sayısı 6 milyon 625 bini, toplanan fon miktarının da 60.8 milyar lirayı aştığını görüyoruz” dedi.

WHATSAPP ŞUBESİ AÇTIK

2017 yılında yürürlüğe giren otomatik katılım uygulamasının da Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olma algısını güçlendireceğini vurgulayan Obalı “Otomatik Katılım; tasarruf oranlarını artırmak, ürünü tabana yaymak ve bireylerin refah düzeylerini emeklilik dönemlerinde de korumak gibi üç ana amaç üzerine kuruldu. Otomatik katılım, fonları büyütmemizde, dolayısıyla piyasaların stabilizasyonu ve derinleşmesi anlamında çok önemli bir rol oynayacak” dedi. Sektörde öncü bir çalışmayla Vakıf Emeklilik Otomatik BES online platformunu İK profesyonellerinin hizmetine sunduklarını dile getiren Obalı, şunları söyledi: “Vakıf Emeklilik olarak otomatik katılım sürecinde teknolojiyi işin içine katarak çağrı merkezi, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi gibi konularda 360 derecelik bir vizyon belirledik. Sektörde mobil şube hizmetini sunan ilk markayız. Müşterilerimize mobilden, internetten, çağrı merkezinden ya da danışmanlarımız aracılığı ile yüz yüze istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz çağrı merkezimizden birkaç tuşla tüm işlemlerini yapabilecek. Kurduğumuz özel OKS hattı; 0850 222 9 OKS de önemli bir fark oldu. Bu hat ile Çalışanlara ve İK profesyonellerine Otomatik BES ile ilgili tüm konularda destek oluyoruz. Yine Whatsapp şubemizi de geçen yıl hizmete açtık. Müşterilerimiz Whatsapp uygulaması ile direkt olarak müşteri temsilcilerimiz ile yazışarak işlem yapabiliyor. Otomatik katılım ile sisteme girecek firmalara özel Otomatik BES Şube ve tasarladık. Ayrıca fon seçiminde interaktif SMS ve lokasyonda ise danışman desteği sağlıyoruz. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra insan faktörünün ve yüz yüze iletişimin de hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını düşünüyoruz.”