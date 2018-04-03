Otomotiv ihracatı martta yüzde 18,1 artışla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kanalıyla mart ayında yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,91 artarak 3 milyar 269 milyon dolar, otomotiv ihracatı ise yüzde 18,1 yükselerek 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.



UİB'ten yapılan açıklamaya göre, 2018'in ilk çeyreğinde toplam ihracatı yüzde 19,74 artarak 8,5 milyar dolar olan birliğin son 12 aylık dış satımı da yüzde 18 yükselerek 30,7 milyar dolar seviyesine çıktı.



UİB, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,91 artışla 3 milyar 269 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Birliklerin ihracatları



UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artışla 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



OİB'in 1 Ocak-31 Mart'taki ihracatı, yüzde 19,9 artarak 7,5 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,97 yükselerek 26,8 milyar dolara ulaştı.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) mart ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,29 yükselerek, 122 milyon dolar oldu. Birliğin yılın ilk üç ayındaki ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,58 artarak 332 milyon dolara çıktı. Geriye dönük 12 aylık ihracat da yüzde 5,54 artarak 1,2 milyar dolar oldu.



Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,42'lik artışla 58,6 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 2018'in ilk üç ayındaki ihracatı yüzde 18,42 yükselerek, 157 milyon dolar; geriye dönük 12 aylık ihracatı yüzde 12,78 artışla 577 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) mart ayı ihracatı, yüzde 19,2 artarak, 15 milyon dolara ulaştı. UMSMİB'in 1 Ocak-31 Mart ihracatı 39,8 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı 157,2 milyon dolar oldu.



Mart ayında yüzde 47,8 artışla 8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) ilk üç aylık ihracatı 20,2 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı 121,4 milyon dolara ulaştı.



UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,87 artışla 191,8 milyon dolar olarak açıklandı.



"Devreden KDV iadesi noktasında beklenti var"



UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modeli ile yeni bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemiz, bu performans ile dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı gösteren ülke olmuştur. Türkiye ekonomisinin başarılı büyüme performansına yatırım ve net ihracat kaleminden 2,3 puanlık destek gelmesi de çok önemli. Büyümede başarının sürdürebilirliği için yapısal reformların devam etmesi gerekir. Faiz oranlarındaki artışın önüne geçilmeli. Böylelikle yatırımlar daha da canlanacaktır. Devreden KDV iadesi noktasında ihracatçı ve sanayicilerin beklentileri var. Bu kaynak, ekonomiye yeniden sunulmalı."