Otomotiv tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı

Sektör, aylık bazda hem ilk kez 3 milyar doları geçmiş oldu hem de tüm zamanların ihracat rekoruna imza attı. Martta, ülke bazında bakıldığında da en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 10 artışla 452 milyon dolar oldu. İhracat, en büyük ikinci pazar olan İtalya’ya yüzde 21 artışla 405 milyon dolar, olarak kaydedildi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 17.5 artışla 8 milyar 228 milyon dolar ihracat yapan otomotiv endüstrisinin, Türkiye’de ilk sıradaki yerini koruduğuna dikkat çekti.